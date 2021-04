Ondrej Kudela du Slavia Prague interdit pendant dix matchs pour abus racial de Glen Kamara alors qu’un homme des Rangers reçoit une suspension de trois matchs

Le défenseur du Slavia Prague, Ondrej Kudela, a été frappé d’une interdiction de dix matches pour avoir abusé racialement de Glen Kamara lors du match des 16 derniers matchs de la Ligue Europa le mois dernier, a annoncé l’UEFA.

Kamara a été banni pendant trois matches pour avoir agressé un joueur lors de l’incident.

.

Glen Kamara aurait été victime d’abus racial de la part d’Ondrej Kudela

Une déclaration de l’UEFA disait: «À la suite d’une enquête menée par un inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA concernant les incidents survenus lors des huitièmes de finale retour de l’UEFA Europa League 2020/21 entre le Rangers FC et le SK Slavia Praha le 18 mars 2021, et la procédure ultérieure ouverte contre M. Ondřej Kúdela et M. Glen Kamara, l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a pris les décisions suivantes:

«Suspendre le joueur du SK Slavia Praha, M. Ondřej Kúdela, pour les dix (10) prochains matches de compétitions de clubs et d’équipes représentatives de l’UEFA pour lesquels il aurait autrement le droit de jouer, pour comportement raciste, qui comprend la suspension provisoire d’un match purgée. par le joueur lors du match aller de quart de finale aller de l’UEFA Europa League 2020/21 du SK Slavia Praha contre l’Arsenal FC le 8 avril 2021.

“Suspendre le joueur du Rangers FC, M. Glen Kamara, pour trois (3) matches de compétitions de clubs de l’UEFA pour lesquels il aurait autrement le droit de jouer, pour avoir agressé un autre joueur.”

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

