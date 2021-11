ONE au milieu du concours de bourses de voyage pour DAY ONE | Invezz

La pièce Harmony (ONE) a connu une forte tendance à la hausse à la suite du concours en cours pour la subvention de voyage pour DAY ONE, un événement Web 3 pour célébrer 2021 en attendant Web3 en 2022.

L’événement DAY ONE est prévu pour le 8 décembre 2021.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui souhaitent acheter et conserver la pièce Harmony, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter Harmony

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.

Qu’est-ce que l’Harmonie (ONE) ?

Harmony (ONE) est le jeton natif de la plateforme de blockchain Harmony.

Si vous êtes nouveau sur la plate-forme de blockchain Harmony, il s’agit d’une plate-forme conçue pour faciliter le développement et l’utilisation d’applications décentralisées (DApps).

Harmony devrait introduire une infrastructure inter-chaînes et des contrats de partition pendant l’événement.

Devriez-vous acheter UNE pièce aujourd’hui ?

ONE a montré le potentiel d’aller plus loin et cela pourrait être une excellente opportunité d’investissement si vous recherchez une crypto-monnaie que vous pouvez acheter et conserver.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Harmony

Bien que les prix des crypto-monnaies soient difficiles à prévoir en raison de la volatilité du marché, si le prix d’Harmony continue sur la même trajectoire haussière, son prix devrait atteindre 0,5 centime de dollar avant la fin de l’année.

1 $ de couverture sur les réseaux sociaux

