One Big Way Property Brothers est différent de Fixer Upper

Drew et Jonathan Scott ont commencé leur succès HGTV avec Property Brothers en 2011, et ont continué à diriger un certain nombre de retombées où ils continuent à apporter aux propriétaires des maisons fabuleusement repensées. Les fans entendent de plus en plus sur la façon dont les coulisses d’émissions comme Property Brothers, Home Town, Fixer to Fabulous et Fixer Upper peuvent ne pas toujours être telles qu’elles apparaissent en regardant les épisodes finis, mais une chose sur laquelle le public continue de s’interroger est si les propriétaires peuvent ou non conserver tous les meubles étonnants que vous voyez dans les maisons achevées.

Dans un mouvement très différent de ce qui s’est passé sur Chip et Joanna Gaines ‘Fixer Upper, Drew Scott a confirmé sur Twitter, en réponse à une question de fan, que tous ces nouveaux éléments sont en place pour que les propriétaires les gardent: