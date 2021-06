One Britain One Nation Day 2021 : les enfants sont invités à chanter une chanson patriotique sur les « valeurs partagées » | Royaume-Uni | Nouvelles

Obon Day : la chanson soutenue par le gouvernement sera chantée le 25 juin

One Britain One Nation (OBON) vise à « créer une nation britannique forte, juste, harmonieuse et fière, célébrant le patriotisme et le respect de tout notre peuple ». “OBON DAY 2021” aura lieu ce vendredi 25 juin et débutera à 10h. Le groupe a déclaré sur son site Web : « Encouragez chaque enfant de votre école à applaudir pendant une minute pour reconnaître, embrasser et rendre hommage à toutes ces personnes qui ont aidé pendant la crise pandémique de COVID-19. »

Ils encouragent également les jeunes à chanter l’hymne OBON DAY 2021, écrit par des écoliers de l’école primaire St John’s CE à Bradford, intitulé “Nous sommes la Grande-Bretagne et nous avons un rêve d’unir tous les gens dans une seule grande équipe”.

Une partie de la chanson, publiée sur les réseaux sociaux par OBON, est chantée par de jeunes enfants et dit : “Nous sommes la Grande-Bretagne et nous avons un rêve.

« Unir tous les gens dans une grande équipe.

« Grande-Bretagne forte. Grande nation. Grande-Bretagne forte. Grande nation.

One Britain One Nation Day 2021 : les enfants sont encouragés à chanter une chanson patriotique (Image : GETTY)

One Britain One Nation Day 2021 : les enfants sont encouragés à chanter l’hymne vendredi matin (Image : GETTY STOCK)

“Grande-Bretagne forte. Grande nation. Grande-Bretagne forte. Grande nation.”

La campagne est soutenue par le ministère de l’Éducation, qui encourage les écoles de tout le pays à participer vendredi à la journée One Britain One Nation.

Le département gouvernemental a écrit sur Twitter: “Nous encourageons les écoles du Royaume-Uni à célébrer la Journée One Britain One Nation le 25 juin, lorsque les enfants peuvent en apprendre davantage sur nos valeurs communes de tolérance, de gentillesse, de fierté et de respect.”

OBON a retweeté ce message et a tweeté : “Une journée incroyablement fière.

One Britain One Nation Day 2021 : le ministère de l’Éducation a soutenu l’événement (Image : @educationgovuk / Twitter)

“Quel plus grand honneur que le ministère de l’Éducation soutenant notre campagne ? #EducatingOurChildren #RespectingOurNation.”

Écrivant sur son site Web, le groupe de campagne a déclaré qu’il voulait « inspirer nos enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes en développant leur estime de soi afin que chaque enfant ait la conviction qu’il compte et qu’il est capable d’accomplir et de réaliser son plein potentiel. “.

OBON souhaite que « chaque enfant développe un lien émotionnel fort et significatif avec notre pays et son peuple en reconnaissant que nous sommes tous un seul peuple avec un rôle à jouer dans la vie de notre nation où chacun doit se sentir heureux, en sécurité et valorisé ».​

Le groupe vise également à “créer un esprit d’inclusion avec un objectif collectif et un avenir commun où nous cherchons tous à éliminer la haine, l’intolérance et la discrimination de toute nature”.

One Britain One Nation Day 2021 : OBON a félicité le ministère de l’Éducation pour avoir soutenu la campagne (Image : @1Britain1Nation / Twitter)

One Britain One Nation Day 2021 : les enfants sont invités à applaudir pour « reconnaître, embrasser et rendre hommage à toutes ces personnes qui ont aidé pendant la crise pandémique du COVID-19 » (Image : GETTY)

OBON a écrit sur son site Web : « OBON reconnaît que chaque parent, tuteur dans le monde entier ne veut que le meilleur pour ses enfants et ils veulent voir leurs enfants grandir en se sentant en sécurité et protégés.

“Ils veulent voir leurs enfants aimés, heureux et valorisés afin qu’ils puissent sentir qu’ils appartiennent à leur famille, à leur école et à leur communauté.

“OBON veut inspirer nos enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes en développant leur estime de soi afin que chaque enfant ait la conviction qu’il compte et qu’il est capable d’accomplir et de réaliser son plein potentiel.

“Ils veulent que chaque enfant soit responsable, actif et engagé dans le développement d’un sentiment de fierté civique en défendant nos valeurs communes de citoyenneté britannique afin que chaque enfant apprenne ce que c’est que d’être juste, décent, respectueux, tolérant et compatissant.

“OBON veut voir chaque enfant développer un lien émotionnel fort et significatif avec notre pays et son peuple en reconnaissant que nous sommes tous un seul peuple avec un rôle à jouer dans la vie de notre nation où chacun doit se sentir heureux, en sécurité et valorisé.

“OBON veut créer un esprit d’inclusion avec un objectif collectif et un avenir commun où nous cherchons tous à éliminer la haine, l’intolérance et la discrimination de toute nature afin que tous nos gens puissent ressentir et développer un sentiment d’appartenance fort et partagé afin de montrer leur fierté, leur passion et leur amour pour notre grande nation.

“Nous avons besoin du soutien de votre école pour célébrer la journée dans l’esprit auquel elle est destinée et comme indiqué dans la brochure OBON DAY 2021.”

Le groupe de campagne conclut sa publication sur son site Web en encourageant « chaque enfant de votre école » à participer à une minute d’applaudissements et à chanter ensuite l’hymne OBON DAY 2021.