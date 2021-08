One Chicago : 13 choses que nous avons apprises sur la médecine, l’incendie et la PD à partir des images de la nouvelle saison

Chicago Fire : que s’est-il passé à la fin de la saison 9 ?

À la manière de Chicago Fire, les choses se passaient extrêmement bien pour les héros de Firehouse 51 à la fin de la saison 9 … jusqu’à ce que quelque chose se passe horriblement mal juste à temps pour que le générique se déroule. Brett et Casey étaient enfin sur la même longueur d’onde pour le meilleur ou pour le pire, Stella avait réussi son examen de lieutenant et avait été fortement recommandée pour un poste sur Engine dans une autre caserne de pompiers, elle et Severide étaient fiancés, Boden était candidat pour une promotion… et puis Severide, Cruz, Capp et Tony ont été piégés sous un bateau renversé, à court d’air, alors qu’il commençait à couler.