One Day d’Anne Hathaway devient une série grâce à Netflix

Le synopsis de Netflix pour la série à venir se lit comme suit : « Basé sur le roman à succès de David Nicholls. Une histoire d’amour épique et tragi-comique, chaque épisode rattrape les personnages centraux Em et Dex un jour particulier, le 15 juilletAu fur et à mesure qu’ils grandissent et changent, ils se déplacent ensemble et se séparent, ils éprouvent de la joie et de l’angoisse. »

Jusqu’à présent, la plateforme de streaming n’a pas donné de détails sur qui jouera dans la série, en fait, il n’y a même pas d’options à la porte et On ne sait pas non plus quand il serait créé.