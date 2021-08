One Drive for Business affichait des niveaux de stockage incorrects. Voici pourquoi

Les organisations n’ont pas pu utiliser tout leur espace de stockage dans OneDrive Entreprise plus tôt dans la journée en raison d’un problème avec le service de stockage en nuage de Microsoft.

Tel que rapporté par BleepingComputer, certains utilisateurs du service ont vu leur espace de stockage abaissé au paramètre par défaut tandis que d’autres sont passés en mode lecture seule et ont dû supprimer des fichiers afin de libérer de l’espace.

OneDrive for Business, qui fait partie d’Office 365 ou de SharePoint Server, est à la fois un service de stockage en nuage et de partage de fichiers utilisé par les entreprises qui permet à leurs employés de partager et de collaborer sur des fichiers sur Microsoft 365. Il est utilisé par plus de 85 % des entreprises Fortune 500. selon Microsoft, c’est pourquoi le problème d’aujourd’hui a causé pas mal de perturbations dans le monde de l’entreprise.

Limites de stockage abaissées

Après que les utilisateurs ont commencé à signaler que leurs limites de stockage avaient été abaissées, Microsoft s’est adressé à Twitter pour les informer qu’il était en train d’enquêter sur le problème.

Sur la base des journaux de diagnostic, la société a découvert qu’« une exception consiste à ne pas reconnaître les licences utilisateur et à rétablir la limite de quota de stockage aux paramètres par défaut de 1 To ». Dans le même temps, certains comptes d’utilisateurs sont passés en mode lecture seule, ce qui les a empêchés d’apporter des modifications à leurs fichiers stockés dans OneDrive Entreprise.

En fin de compte, les ingénieurs de Microsoft ont pu déployer un correctif qui a corrigé le problème pour tous les utilisateurs concernés.

Bien que la perturbation d’aujourd’hui ait été de courte durée, certains utilisateurs ont fini par supprimer certains de leurs fichiers importants afin de libérer de l’espace dans leurs comptes OneDrive Entreprise. Pour cette raison, l’utilisation d’une stratégie de sauvegarde 3-2-1 dans laquelle trois copies des données sont conservées, deux étant locales et une hors site, est tout à fait logique, en particulier pour les fichiers et documents de travail importants.

Nous avons également mis en évidence tout ce dont vous aurez besoin pour travailler à domicile avec succès

Via BleepingOrdinateur