One Good Thing: Knifepoint Horror, une collection d’histoires de fantômes de feu de camp sous forme de podcast

De temps en temps, un homme sous le pseudonyme de Soren Narnia publiera un nouvel épisode de son podcast, Knifepoint Horror. À quelques exceptions près, chaque épisode commence de la même manière, dans la même esthétique dépouillée : lentement, avec un calme trompeur, l’homme commence : « Je m’appelle ___ », puis emmène l’auditeur dans un voyage fascinant à la première personne au cœur de la terreur.

J’ai découvert Knifepoint Horror, un podcast d’anthologie d’horreur minimaliste qui fait peur aux auditeurs depuis 11 ans, par le bouche à oreille, comme je m’attends à ce que la plupart de ses fans, minuscules mais fidèles, l’aient fait. Sans publicité, sans réseau de podcasts et sans studio de production – pas même une chanson thème – pour rehausser sa narration, Knifepoint est à peu près aussi populaire que le podcasting. Le créateur pseudonyme a rarement utilisé sa plateforme pour annoncer ses autres œuvres ; toutes ses créations sont publiées sous une licence Creative Commons, donc les fans peuvent réenregistrer, remixer et faire des fanworks. L’ensemble de l’entreprise – un créateur anonyme laissant tomber par intermittence des cadeaux d’histoires de feu de camp sur un groupe sélectionné de groupies – ressemble à une sous-culture souterraine à un seul homme. Parfois, Soren Narnia a un ou deux comédiens invités sur le podcast. Parfois, quand il se sent vraiment aventureux, il utilise des effets sonores.

Pour la plupart, cependant, il ne parle que dans un silence raide et étrange, dans un monologue qu’il semble improviser ou invoquer à partir d’une collection macabre de fables qui n’existe que dans sa tête. Dans chaque épisode, son personnage de la soirée raconte une histoire de fiction étrange – ce sous-genre d’horreur lovecraftien qui nécessite une confrontation avec le cosmos, d’un mal sombre et expansif trop vaste et horrible à comprendre sans sombrer dans la folie.

Sans fioritures et sans friperie de production, l’efficacité de Knifepoint dérive en partie de son minimalisme. Soren Narnia permet au silence de remplir votre esprit de terreur. Les décors sont toujours cruciaux pour ces histoires élimées, avec leur absence totale de parure – juste un homme, une voix et un voyage quelque part très, très effrayant. Une semaine, nous pourrions revisiter une école d’enfance où des secrets sont enfouis ou explorer une usine abandonnée avec un habitant étrange. Peut-être que nous marcherons jusqu’à une friche glaciale de l’Arctique, visiterons une ville où un culte horrible a pris le dessus, ou trouverons un couvent européen isolé où aucun dieux n’habite.

Les niveaux de fiabilité et de santé mentale de nos narrateurs varient souvent, mais la narration magistrale de Soren Narnia ne le fait jamais. Il y a quelque chose dans l’impact de cette voix grave atteignant le noir qui est parfois si effrayant qu’il en devient exaltant. La première fois que j’ai entendu « escalier », à propos d’une invasion de domicile inquiétante, la terreur de plus en plus profonde de l’histoire m’a littéralement transpercé – physiquement enraciné sur place, glacé de peur.

« Vous vivez toute votre vie et puis en une seconde, vous apprenez ce que c’est que la terreur primitive de vous avaler, esprit et corps », nous dit le narrateur – même si l’histoire dans laquelle il se trouve atteint un niveau de terreur primitive, en partie parce que de ses images vives, en partie à cause de la simplicité de sa narration.

Le podcast se compose actuellement de 64 épisodes autonomes allant de 40 à 70 minutes. En plus de « escalier », j’aime beaucoup « renaissance », « repère », « sœurs », « le grenier », « la légende » et le récent « Je m’appelais Anwen » – bien que chaque conte de cette collection puisse s’enrouler dans tes cauchemars. Un échantillon des épisodes les plus populaires de Knifepoint est également disponible sur YouTube, ainsi que d’autres histoires autonomes expérimentales. De nouveaux épisodes sortent de temps en temps, chaque fois que Soren Narnia en a envie ; une histoire récente sur une attraction touristique des plus macabres vient de paraître pour Halloween.

Au fil des ans, Knifepoint Horror a gagné un petit nombre de fans dévoués, et je pense que c’est en partie parce qu’il y a quelque chose de profondément courageux à propos de Knifepoint en tant qu’exercice créatif. Beaucoup d’histoires donnent l’impression d’être racontées à haute voix, impromptues. La chaîne YouTube de Soren Narnia regorge d’exercices de narration spontanés similaires, et il a déjà dit qu’il travaillait souvent à partir d’un aperçu général de l’histoire plutôt que d’un script complet.

Cela fait que chaque histoire de Knifepoint Horror ressemble à un triomphe, un diamant brut d’expression créative qui ose s’exprimer à haute voix, des défauts et tout – pour exister dans l’espace tendu entre le cerveau de Soren Narnia et un public critique imprégné de tropes d’horreur. Sauf que d’une manière ou d’une autre, défiant toute attente, le diamant brut est toujours brillant, étincelant dans le noir.

Knifepoint Horror peut être écouté sur ce lien. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.