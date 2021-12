One Good Thing : La joie espiègle du jeu de société Sushi Go Party !

De nombreux jeux de société sont meilleurs lorsqu’il n’y a que quatre personnes à table. Bien que les instructions puissent indiquer qu’un jeu peut être joué par deux ou six personnes, quelque chose est souvent perdu lorsque le jeu augmente ou diminue.

Les grands jeux explicitement conçus pour deux ou trois joueurs sont difficiles à trouver, mais c’est possible de le faire si vous savez ce que vous cherchez. Les grands jeux pour cinq ou six sont encore plus difficiles. Et si vous voulez dépasser six, oubliez ça. À ce stade, vous êtes sur le territoire de choses comme Apples to Apples ou Cards Against Humanity, où le plaisir est moins dans la stratégie que dans le fait d’essayer de faire rire tout le monde à la table.

Loin de moi l’idée de dire que faire rire tous vos amis et vos proches est un mauvais objectif, mais je suis toujours à la recherche d’un jeu parfait pour jouer avec un groupe aussi grand ou petit que vous le souhaitez. Pour ces occasions, je me tourne toujours vers Sushi Go Party ! Le jeu offre juste assez de stratégie et juste assez de chance pour qu’il soit amusant pour presque tout le monde, quel que soit son style de jeu, et c’est peut-être le seul jeu que j’ai toujours trouvé aussi amusant pour n’importe quelle taille de groupe. (Je recommande Party car il propose des règles spéciales pour les petits ou les grands groupes. L’original Sushi Go! est meilleur avec un groupe de quatre.)

En son cœur, Sushi Go Party ! c’est un peu comme le gin rami. Vous essayez de former des combinaisons à partir d’une main de cartes pour marquer plus de points que les autres joueurs à la table. Certaines combinaisons sont plus faciles à obtenir que d’autres, mais le nombre de points que vous obtiendrez pour ces combinaisons plus délicates est également beaucoup plus élevé. Les cartes ont toutes des dessins adorables de divers éléments sur le menu d’un restaurant de sushis, bien que vous ne vouliez peut-être pas trop penser, par exemple, à votre sashimi ayant des yeux brillants et un sourire gagnant la prochaine fois que vous commandez des sushis.

Regardez comme ces petits sushis sont mignons ! Gamewright

Ce qui rend le jeu unique, cependant, c’est que votre main n’est jamais la même. Après avoir sélectionné une carte et l’avoir jouée sur la table devant vous, où tout le monde peut la voir, vous passez la main dans le sens des aiguilles d’une montre à la personne à côté de vous, puis prenez la main de la personne de l’autre côté. L’idée est de reproduire les sushis se déplaçant sur un chemin tournant, comme sur un tapis roulant. Si vous ne prenez pas le tempura que vous voulez maintenant, quelqu’un d’autre pourrait le saisir au fur et à mesure qu’il fait le tour du cercle, surtout s’il voit que vous le voulez et qu’il est vital pour votre stratégie de pointage.

Puisque le nombre de cartes dans chaque main est fixe et que tout le monde joue une carte par tour, le nombre diminue au fur et à mesure que le tour avance. (Il y a trois tours au total dans un jeu.) Donc, si votre ami joue cette carte nigiri que vous avez lâchée il y a quelques tours dans l’espoir qu’elle vous revienne, vous feriez mieux d’avoir une stratégie de sauvegarde pour marquer. points. C’est juste la bonne combinaison de mignon et de coupe-gorge, vous pouvez donc vous amuser en compétition avec des amis, mais les choses ne seront jamais trop compliquées.

Notamment, Sushi Go Party ! offre une grande variété de différents types de jeux. Une fois que vous avez défini les règles de base, les instructions du jeu offrent une variété de configurations différentes pour de nombreuses expériences potentielles. Une configuration est idéale pour seulement deux joueurs, et une autre fonctionne mieux avec sept ou huit. L’un est idéal pour ceux qui veulent élaborer des stratégies, et un autre est idéal pour ceux qui veulent marquer beaucoup, beaucoup de points.

Ce grand nombre de configurations potentielles est ce qui fait passer le jeu de quelque chose d’agréable à un jeu que j’apporte à presque tous les rassemblements auxquels je vais. Il joue aussi bien s’il n’y a que ma femme et moi que si toute sa famille se joint à nous. Fête des sushis ! a grandi au-delà de ses humbles racines en tant que jeu de société surtout connu des amateurs pour devenir un endroit où vous pouvez l’acheter dans la plupart des grands magasins à grande surface. La plupart du temps, lorsqu’un jeu réussit ce voyage, c’est parce que c’est un jeu vraiment bien conçu et parce qu’il fait quelque chose que peu d’autres jeux peuvent faire.

Fête des sushis ! est, oui, un jeu très bien conçu (j’y ai probablement joué plusieurs dizaines de fois, et je l’apprécie toujours). Mais c’est aussi l’un des meilleurs jeux à sortir à presque toutes les occasions, car quel que soit votre groupe, il y aura un moyen de trouver une variante de ce jeu qui conviendra.

De plus, les petits dessins de sushi anthropomorphes sont tout simplement insupportablement mignons. Je ne peux pas en avoir assez.

Fête des sushis ! est disponible sur Amazon. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.