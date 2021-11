One Good Thing: le dernier album de Kacey Musgraves est son plus salissant – et peut-être son meilleur

L’album « Oh mon Dieu, je viens de tomber amoureux et c’est merveilleux » et l’album « Alors je viens de rompre, et baise mon ex » ont de longues et riches traditions dans la musique pop, mais la musicienne country bien-aimée Kacey Musgraves a un talent unique pour mélanger les deux.

Son Golden Hour 2018, lauréat d’un Grammy pour l’album de l’année, a marqué le début de sa relation et de son mariage ultime avec l’auteur-compositeur-interprète Ruston Kelly. Mais cela s’est également produit au lendemain d’une relation différente, dont la fin a laissé place au début de quelque chose de nouveau avec Kelly. Musgraves a toujours été formidable pour explorer les contradictions émotionnelles inhérentes à la vie, et sa capacité à voir la nature cyclique de la vie et de l’amour a fait de Golden Hour un chef-d’œuvre remarquable.

Son nouvel album, star-crossed, sorti en septembre, est plus brouillon que Golden Hour, mais après plusieurs semaines d’écoute, je préférerais peut-être le bordel. Raconté dans une structure en trois actes légèrement suante et surdéterminée, l’album retrace l’histoire de la fin du mariage de Musgraves et Kelly, allant de l’incertitude du bonheur conjugal à la lente réalisation que rien dans cette relation ne fonctionne tout à fait droit à la renaissance éventuelle. des cendres.

Et, oui, il existe des milliers d’albums sur la fin des relations. C’est l’un des grands thèmes de la musique à travers le temps. Ce qui distingue les étoiles, c’est la façon dont Musgraves équilibre le fait qu’elle et Kelly étaient vraiment, vraiment heureuses à un moment donné avec la tristesse qu’elle ressent en ce moment. Le fait que la relation ait pris fin n’efface pas le bonheur qu’elle a ressenti, tout comme ce bonheur ne signifie pas que la relation n’était pas vouée à l’échec depuis le début.

C’est aussi très difficile d’écrire un album de rupture qui ne se livre pas à l’amertume. Taylor Swift, notre reine des hymnes de rupture, a passé la majeure partie de son album 2012 Red (sans doute son meilleur) à tirer sur des relations variées qui avaient pris fin. Une partie de l’attrait de ces chansons (« We Are Never, Ever Getting Back Together », « All Too Well », etc.) est à quel point elle se laisse être vulnérable.

Musgraves n’évite pas entièrement l’amertume – le morceau hors concours « soutien de famille » suggère fortement qu’une des causes principales de la fin de son mariage était la jalousie de Kelly du plus grand niveau de succès de Musgraves. Musgraves est également conscient que lorsqu’une relation se termine, personne n’a tendance à se couvrir de gloire. Une grande partie des stars maudites présente Musgraves examinant son propre comportement pour voir si elle aurait pu gérer les choses d’une manière qui n’aurait peut-être pas conduit à la fin de son mariage.

Et écoutez : si Kacey Musgraves était mon amie, j’écouterais probablement toutes ses ruminations et je dirais : « Kacey, s’il te plaît, non. Tu es genial. Arrêtez de trop penser à ça. Mais c’est l’excès de réflexion qui rend la musique de Musgraves aussi bonne qu’elle l’est. Pour revenir à Swift, Musgraves a repris le modèle «80 pour cent de vitupération, 20 pour cent d’auto-réflexion» de Red et l’a inversé presque exactement, conduisant à un album réfléchi et étonnamment généreux pour les deux parties dans son mariage maintenant terminé.

J’ai mentionné ci-dessus que l’album est un peu brouillon, et je dirais les deux premiers tiers de l’album — les « les choses vont bien, n’est-ce pas ? Droit??? » et « en fait, non, ce n’est pas le cas » — sont nettement plus forts que le « je vais tout recommencer ! » dernier tiers. (Les statistiques de streaming de Spotify semblent le confirmer ; les quatre dernières chansons de l’album ont moins de flux que les 11 premières.) La tension que Musgraves entreprend pour que les 15 chansons correspondent à la structure en trois actes de l’album est évidente.

Une critique de l’album que certains fans de Musgraves lui ont adressée est qu’il n’est « pas country », quoi que cela signifie. Ils ont plus ou moins raison. C’est le Musgraves le moins country-infléchis a jamais été. Mais une partie de ce qui rend Musgraves si excitant en tant qu’artiste, c’est la façon dont elle atteint loin pour des influences musicales qu’elle enveloppe ensuite dans la structure traditionnelle de la chanson d’histoire de la musique country.

Golden Hour, par exemple, avait de lourdes vibrations de roche tendre des années 70, comme traîner au bord d’une piscine sous le soleil californien; Starcrossed, en comparaison, s’appuie fortement sur les tendances dominantes de la musique pop des années 2010. Il y a une quantité surprenante d’Autotune, et plusieurs chansons comportent des boucles de batterie aléatoires. Des chansons comme «bonne femme», «temps simple» et «justifié» ne sonneraient pas si loin sur les stations de radio contemporaines pour adultes modernes. (Bizarrement, l’album auquel je n’arrêtais pas de penser était l’album Autotune 2008 de Kanye West, 808s et Heartbreak. Les deux albums sont très différents, mais ils sont unis dans une volonté d’utiliser l’exploration sonore pour sonder les profondeurs du chagrin.)

Elle incorpore également un grand balayage d’opéra à plusieurs chansons. L’album s’ouvre sur la chanson titre, qui commence par un refrain feutré, puis cède la place à une guitare espagnole chantante. Cela ne ressemble pas à une chanson country, mais cela ne ressemble pas non plus à une chanson pop moderne. Cela ressemble à la première chanson d’une comédie musicale de film, plus que tout.

Star-crossed est un album plus compliqué et plus lourd que Golden Hour. Quand Musgraves fait des tournées d’adieu où elle interprète les tubes de la fin de sa carrière, je ne sais pas combien de chansons de cet album seront dans la rotation, d’autant plus qu’il fonctionne mieux comme un album que comme une collection de chansons individuelles . Mais pour ceux d’entre nous qui aiment la musique qui creuse dans des émotions brutes et compliquées, je soupçonne que cet album restera toujours un favori. Musgraves a fait plus d’albums parfaits que maudits, mais je ne suis pas sûr qu’elle en ait fait un meilleur.

Star-crossed est disponible en streaming sur toutes les plateformes de musique numérique et sur CD. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.