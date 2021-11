One Good Thing : le livre pour enfants des années 1970 qui envisage une Amérique envahie par les déchets

Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le passé était complètement faux ? C’est l’idée qui m’a époustouflé à l’âge de 10 ans dans la banlieue de Houston, quand je l’ai glanée dans les pages d’un livre de poche bleu surdimensionné. En seulement 95 pages illustrées en noir et blanc, ce livre s’est imprimé dans mon cerveau et m’a inculqué une envie éphémère de devenir archéologue.

Il nous a été lu par un enseignant qui se rebellait définitivement contre la liste de lecture obligatoire du système scolaire public du Texas. Au lieu de me lancer dans une spirale existentielle descendante, l’idée de me tromper sur l’histoire, que ce soit la symbolique des pyramides ou la couleur des tricératops, m’a ravie. Ce livre et cette pensée m’ont hanté tout au long de mes 20 et 30 ans, mais il y avait un problème : j’avais complètement oublié le titre et le nom de l’auteur.

Ce dont je me souvenais de l’intrigue semblait si bizarre que j’ai eu du mal à l’articuler au-delà : « Il s’agit de se tromper sur tout ! Et l’archéologie. Et peut-être le changement climatique ?

Toutes les quelques années, un souvenir flou des illustrations hachurées surgissait dans ma tête et je me disais : « Je dois trouver ce livre ». Cela a duré deux décennies. Finalement, j’en ai eu marre et je me suis lancé dans une quête. Après que des recherches sur Google comme « livre avec une photo d’une femme avec un siège de toilette sur la tête » n’aient rien donné, je me suis tourné vers les vrais détectives littéraires. J’ai envoyé des e-mails aux bibliothécaires, au hasard : « J’essaie de trouver un livre sur un archéologue du futur qui pense qu’un panneau Ne pas déranger dans un motel est une sorte de sceau sacré.

Enfin, un bibliothécaire de l’Iowa a répondu par e-mail : « Ça ressemble à Motel of the Mysteries de David Macaulay ».

J’ai tout de suite cherché, et c’était là : la couverture aux teintes de lapis-lazuli incomparable, les illustrations hachurées et les lettres dorées du titre. J’ai commandé deux exemplaires et je me suis replongé dans l’histoire de Macaulay sur Howard Carson, un dilettante de fonds fiduciaire du 41e siècle passionné d’archéologie qui passe son temps à collectionner des vaisseaux spatiaux antiques et à essayer de découvrir des moyens pour les chameaux de faire pousser une troisième bosse.

Lorsque l’histoire commence, c’est l’année 4022, et Carson s’est rendu dans le pays désolé des États-Unis (haha !), dont toute la population a été ensevelie sous une avalanche de courrier en excès en 1985. Carson est aux États-Unis pour courir un marathon ( reste avec moi ici). Toujours l’archéologue maladroit, il tombe dans un puits et découvre une porte mystérieuse. Ce que Carson et sa fidèle assistante Harriet croient être un ancien cimetière, le lecteur sait qu’il s’agit d’un motel 6 standard au bord de la route. Leur tombe sacrée 26 est, pour nous, simplement l’entrée d’une chambre de motel pourrie.

Harriet et cette coiffe de siège de toilette.David Macaulay

L’ironie dramatique anime l’humour, mais c’est la crainte et l’émerveillement des personnages à propos de choses que nous avons tendance à rejeter qui m’ont attiré dans ce livre quand j’étais enfant. En le lisant des années plus tard, j’aime toujours leur joie béatement ignorante parce que, non, Howard, un bandeau désinfecté pour votre protection n’est pas un bandeau sacré et le siège de toilette que Harriet porte autour du cou n’est pas une coiffe sacrée. Lorsque Howard Carson ouvre pour la première fois la porte de la tombe 26, il observe que « partout il y avait un reflet de plastique ». Il découvre plasticus petrificus (alias Formica), The Plant That Would Not Die (une usine de plastique bon marché) et The Great Altar (un téléviseur des années 1970). Carson devient obsédé par le catalogage de ses découvertes.

« Poussé par un sens irrésistible des responsabilités envers le passé et par un désir ardent de contribuer de manière significative à l’avenir, Carson a rapidement perdu le contrôle du présent », écrit Macaulay, qui est maintenant ma phrase préférée dans le livre. Cette ligne capture parfaitement le ton et l’humour du livre, et c’est encore plus drôle quand vous apprenez que pour Carson, «perdre le contrôle» signifie en fait devoir travailler huit heures par jour.

Dans le prologue, Macaulay écrit que les États-Unis ont été détruits parce que « des impuretés qui avaient apparemment été suspendues dans l’air pendant des siècles ont finalement succombé à la force de la gravité et se sont effondrées sur ce qui restait d’une population déjà abasourdie. … En moins d’un jour, la civilisation la plus avancée du monde antique avait péri.

Howard, jetant un coup d’œil dans la tombe 26.David Macaulay

En 2021, nous nous inquiétons de la fin du monde à cause des incendies de forêt et des gelées et des meurtres de frelons et de pestes, mais dans la réalité de Howard Carson, l’Amérique/les États-Unis ont été détruits par la pollution de l’air et les problèmes de gravité (pollutantus literati et pollutantus gravitas). Je doute fortement que la durabilité me préoccupait en cinquième année, mais maintenant, cela ressemble à un avertissement doux à la race humaine de ne pas gaspiller autant. Les choses qui restent aux États-Unis sont ce que nous reconnaissons comme des enseignes McDonald’s et des logos de stations-service, mais que Carson et Harriet interprètent comme des autels spirituels le long de Monument Row. C’est tiré par les cheveux, mais c’est le but. En outre, ce seront probablement les panneaux de restauration rapide et les tasses Big Gulp qui resteront longtemps après notre départ.

Mon obsession pour le livre m’a finalement inspiré à retrouver, ou plutôt à traquer légèrement, David Macaulay lui-même. J’ai découvert qu’il enseignait à la Rhode Island School of Design, et j’avais une connaissance sur Twitter qui y enseignait également. Via DM, j’ai demandé s’il pouvait peut-être nous connecter. Il l’a fait, et Macaulay et moi sommes en contact depuis 2013. Au cours d’une récente conversation, j’ai demandé à Macaulay, qui enseigne maintenant à Dartmouth, s’il pensait au changement climatique lorsqu’il écrivait et illustrait le livre à la fin des années 1970. Il a dit : « Le changement climatique ne m’est pas venu à l’esprit. La pollution de l’air? Oui. »

Macaulay, un membre de Macarthur qui a remporté de nombreux prix, dont une médaille Caldecott, m’a dit que Motel of the Mysteries était le livre le plus amusant qu’il ait jamais eu à écrire un livre, et c’est arrivé le plus rapidement, principalement parce qu’il « jouait tout le temps . » Ses livres – comme The Way Things Work et Castle – ont reçu plus d’attention et de récompenses, mais Motel of the Mysteries est celui qui est resté avec moi, et je ne suis pas le seul à l’aimer comme je le fais.

Une recherche rapide sur Twitter pour le livre donne un flux de tweets de personnes qui sont également amoureuses de Howard et Harriet et de cette coiffe de siège de toilette. Les tentatives pour décrire le livre vont de « un grand livre d’images d’archéologie comique » à « C’est un livre pour enfants. À propos d’une fouille archéologique d’un motel bon marché. Il a en fait été écrit pour les adultes, et Macaulay a déclaré qu’au lieu d’être offensé par le fait que son personnage principal interprète mal tout, les archéologues sont parmi ses plus grands fans. « Je ne pense pas que quiconque prenne son travail aussi au sérieux ou s’amuse autant », dit-il à propos de la profession.

Pour moi, il est resté pertinent toutes ces années parce qu’il capture des idées éternelles : qu’adviendra-t-il de notre monde lorsqu’il sera anéanti par le changement climatique ou l’excès de courrier ou quoi que ce soit ? Sommes-nous plus près de finir comme ces malheureux habitants des Etats-Unis ? Comment savons-nous que tout ce que nous pensons savoir est juste ? Et si avoir « raison » n’était pas tout ce qu’on prétendait être ? Et si se tromper était en fait plus amusant ?

« Je m’attendais à ce qu’il disparaisse depuis longtemps étant donné le travail que je n’y ai pas consacré », m’a dit récemment Macaulay. « Peut-être qu’il sera déterré à une date future par un vrai archéologue. Ne serait-ce pas amusant ? Sauraient-ils rire ?

J’espère qu’ils sauront rire, et j’espère qu’ils trouveront autant de joie dans ce livre sur un archéologue amateur du 41e siècle portant un nœud papillon que moi. Si cela ne suffit pas pour les générations futures, Macaulay a également lancé un peu de romance. Au milieu des ruines, Carson et Harriet, deux amateurs malavisés qui n’ont aucune idée à quel point ils se trompent, tombent amoureux.

Le motel des mystères est disponible partout où des livres sont vendus.