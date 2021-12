One Good Thing : Money Heist, une série télévisée joyeuse sur la lutte contre le système

Rarement une émission télévisée a inspiré une rébellion mondiale aussi répandue que la Casa de Papel. Située à Madrid, la série en cinq parties raconte l’histoire d’un groupe de voleurs qui volent la Monnaie royale d’Espagne et, plus tard, la Banque d’Espagne, prenant des otages en cours de route. Le tout est conçu et dirigé par « El Profesor », la figure paternelle presque incroyablement intelligente et bien organisée qui fait éclore et dirige le plus grand vol que l’Espagne ait jamais vu. À deux reprises.

Je ne suis généralement pas dans les séquences d’action directe, mais celles de Money Heist, comme on l’appelle en anglais, sont imprégnées des thèmes récurrents de la série: amour, amitié, bravoure et, surtout, résistance. Les combats parsemés de coups de feu sont entrecoupés de monologues entraînants des protagonistes féminines qui font plus pour la révolution que n’importe quelle démonstration macho de domination physique – ce qui est chanceux car il y a une énergie féministe badass substantielle dans ce spectacle.

Ce qui est unique et finalement le plus inspirant à propos de Money Heist, c’est son impact révolutionnaire sur les manifestations du monde réel. Dans la série, les citoyens bordent les rues entourant la Monnaie royale et la Banque d’Espagne, scandant leur soutien aux voleurs et huant les violentes tactiques de police de l’État. Dans la vraie vie, des manifestants dans des pays comme le Liban, l’Irak, la France et d’autres ont emprunté des motifs à la série dans leurs luttes pour la libération, l’abolition de la police, l’anti-autoritarisme et l’anticapitalisme.

Au cours de la première saison, j’ai tapé dans mes mains de joie quand j’ai réalisé que les voleurs, qui portent tous le nom de code d’une ville, se frayaient un chemin à l’intérieur de la racine physique de l’inégalité du capitalisme. De tous les endroits pour un casse, la Monnaie Royale ! J’ai pratiquement sauté de mon canapé quand il est devenu clair qu’ils étaient là pour faire plus que voler de l’argent – ils allaient l’imprimer. Puis, au cours de la troisième saison, ils décident de laisser tomber 140 millions d’euros d’un aéroglisseur gonflable au-dessus de la rue commerçante la plus fréquentée de Madrid.

Le principal inconvénient de la série est son omission d’analyse raciale et de genre, à la fois dans le monde fictif de Money Heist et dans le casting. Il n’y a aucune mention de la façon dont la race et la classe se recoupent, malgré tout le complot tournant autour de l’anticapitalisme et de l’anti-autoritarisme. Ce n’est pas une petite exclusion; c’est un défaut fondamental du spectacle. Cela s’applique également au casting : le personnage de Nairobi est la seule personne de couleur dans tout le spectacle (l’acteur qui la joue, Alba Flores, est d’origine rom) ; et le personnage de Manille, qui est trans, est joué par un acteur cisgenre. Ces pièges font de la série une vision honteusement incomplète des problèmes qu’elle dépeint autrement de manière si précise et poignante.

Chaque nouvelle note produite par les voleurs devient un acte symbolique de défi. Ils prouvent la superficialité de la création de richesse et la facilité de la redistribution dans un monde de hiérarchies de classes, où ce gang s’est souvent retrouvé en bas. Moscou, par exemple, est un mineur asturien de la classe ouvrière dont la femme l’a quitté, lui et son fils Denver (également membre du gang) au milieu d’une brume de toxicomanie. La participation de Moscou au casse est motivée par son désir d’une vie meilleure pour lui et son fils, une issue à la vie minière exténuante et une chance de gravir les échelons socio-économiques.

Nairobi, une centrale électrique inimitable, est une mère célibataire vivant dans la pauvreté qui vend de la drogue pour payer ses frais de subsistance. En découvrant cela, une agence de services à l’enfance emmène son fils et lui interdit de lui rendre visite. Son engagement dans le casse est enraciné dans sa conviction que, armée des milliers d’euros qu’ils sont prêts à imprimer et à voler, elle peut le récupérer. Son enthousiasme alors qu’elle dirige les otages dans l’impression des factures est étayée par la conviction ardente qu’elle peut défier les structures de pouvoir qui ont conduit à l’enlèvement de son enfant. Son argent est son pouvoir. Dans ce qui est sans aucun doute ma scène préférée de toute la série, elle rayonne d’une oreille à l’autre, encourageant et louant les efforts des otages alors qu’elle récite sa devise, « Joie, fête et espoir! »

Un homme portant un masque de Salvador Dalí proteste contre le gouvernement du président Sebastian Piñera à Santiago, au Chili, en octobre 2019.Claudio Santana/.

La façon dont ces messages ont influencé les manifestations est claire dans la fréquence à laquelle le costume accrocheur des voleurs composé de combinaisons et de masques rouge vif a fait des apparitions lors de manifestations dans le monde entier. De plus, le spectacle a fait revivre le vieil hymne de protestation antifasciste italien «Bella Ciao», qui apparaît à des moments cruciaux de succès et de défi. Il a longtemps été considéré comme un hymne de protestation dans de nombreuses régions du monde – en Iran, en Turquie et à Wall Street – mais le spectacle l’a vraiment fait découvrir à un public plus large.

Bien sûr, c’est en Italie que la signification de la chanson est ressentie le plus profondément. Matteo Salvini, le chef du parti politique nationaliste d’extrême droite Lega Nord, semble être, de manière assez hilarante, rencontré par des foules qui lui chantent la chanson partout où il va – dans le bus, sur les marchés, pendant les discours. Il accompagne également de nombreux autres mouvements progressistes en Italie et au-delà : la version pendjabi de la chanson de Poojan Sahil est devenue virale en Inde, la vidéo se déroulant dans le contexte des manifestations des agriculteurs indiens, qui se poursuivent.

Dans le spectacle, la chanson a également été utilisée dans des moments de célébration, comme lorsque Moscou découvre qu’il a atteint la couche de sol meuble du tunnel d’évacuation qu’il est en train de creuser. Les différents membres de l’équipe se joignent à lui un à un pour entonner ensemble la chanson dans l’exaltation. La performance la plus poignante de « Bella Ciao » intervient dans la finale de la première saison, où nous voyons El Profesor et Berlin la chanter ensemble dans un flash-back de la nuit précédant le début du casse. Les larmes coulent sur le visage de Berlin dans l’attente provocante du succès. Le moment était si émouvant que j’ai senti mes propres larmes couler aussi.

Dans la vraie vie, une séquence particulièrement émouvante montre des migrants secourus par l’ONG Open Arms alors qu’ils chantent « Bella Ciao », sautant de joie et de soulagement d’avoir atteint la terre ferme à Barcelone. En mars 2020, lorsque l’Italie a commencé à subir le plus grand nombre de décès de Covid-19 en Europe, une communauté de la ville allemande de Bamberg a interprété la chanson depuis leurs propres toits en signe de solidarité, un autre moment qui m’a fait monter les larmes aux yeux.

En 2020, des employés de Nissan en Espagne sont descendus dans la rue déguisés en personnages de la Casa de Papel pour protester contre la décision du gouvernement de fermer les usines Nissan à travers le pays. Ils attiraient également l’attention sur quelque chose de plus important : les droits des travailleurs et le déséquilibre des pouvoirs entre les élites patronales et les employés.

Les Portoricains ont enfilé les mêmes costumes pour appeler à la démission du gouverneur corrompu Ricardo Rosselló, en utilisant l’adage « Somos la puta resistencia », qui se traduit par « Nous sommes la putain de résistance » – une référence à un discours prononcé par El Profesor en saison trois, combinée à sans doute la ligne la plus emblématique des cinq saisons, la citation de Nairobi « Soy la puta ama » – « Je suis le putain de patron ». (D’accord, c’est donc un peu plus profond en espagnol.)

La notion de corruption de la police et de l’État est un élément de longue date de la vie espagnole. 15-M est le mouvement anti-austérité du pays, qui aurait inspiré Occupy Wall Street. À partir du 15 mai 2011 (d’où vient le nom 15-M) à la suite d’un énorme krach économique, des manifestations ont eu lieu dans le centre de Madrid et ailleurs dans le pays pour exiger de meilleures conditions de vie, une aide sociale et une aide à l’emploi, et la fin de la corruption politique.

Bien que Casa de Papel soit sorti plusieurs années après le début du 15-M, le mouvement est considéré en Espagne comme une attitude, une manière d’exister dans la société en résistance à l’austérité et à l’exploitation. En tant que personne ayant une formation en justice sociale, je trouve ardu et frustrant de regarder des émissions qui reproduisent des structures socio-économiques néfastes, telles que celles qui louent les flics et les militaires sans aucune référence à la violence et à la destruction qu’ils laissent dans leur sillage. Il est beau de voir les types d’idéaux anti-étatiques discutés au sein des cercles militants représentés dans l’une des séries les plus populaires de Netflix de tous les temps. La deuxième partie de la saison cinq – qui devrait être la dernière saison de la série – devrait sortir le 3 décembre. En espérant que la série puisse inspirer plus de révolutions, plus de résistance et plus de libération dans les années à venir.

Money Heist est en streaming sur Netflix. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.