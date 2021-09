One Good Thing : Netflix’s Drive to Survive est le point d’entrée idéal pour les courses de Formule 1

Il y a quatre mois, j’ai commencé à regarder Formula 1 : Drive to Survive, une série Netflix sur la course automobile avec un nom hilarant à indice d’octane. Cela a changé ma vie.

Pour le contexte, je n’ai jamais été une personne sportive. Jusqu’en mai dernier, je ne suis pas sûr d’avoir réussi à traverser une émission entière de n’importe quel sport, jamais. Au lieu de cela, je regardais les gens dans les bars et dans les salons pendant qu’ils fixaient les mouvements de minuscules personnes sur un écran, et je riais un peu de moi-même.

Mais dans mon article Drive to Survive life, je dors chez mon ami le samedi soir afin que nous puissions nous réveiller à huit heures du matin le dimanche du Grand Prix et regarder ce que j’admettrai librement est une publicité glorifiée pour une voiture et une boisson énergisante. Je suis maintenant celui qui est collé à l’écran, criant des obscénités et faisant des prédictions folles. Je suis un sportif engagé. Alors comment cela m’est-il arrivé ?

Drive To Survive concerne la Formule 1, mais il s’agit en fait de drames interpersonnels. Il y a une raison pour laquelle il vient d’être renouvelé pour une quatrième saison.

Il a des jeunes hommes riches qui ont des bœufs de longue date et/ou des histoires tragiques. Il a des chefs d’équipe qui se tirent dessus les uns les autres sur les moteurs et les réglementations obscures. Et il y a beaucoup de conducteurs qui s’entrechoquent dans des voitures amusantes. En gros, imaginez les vraies femmes au foyer, si les femmes au foyer roulaient à 300 kilomètres à l’heure, et si parfois l’une des femmes au foyer prenait feu.

Quand je revois la série maintenant, je me rends compte qu’il faut beaucoup de licence créative avec les relations avec les chauffeurs, et cela fait quelques assez discutable avec des chronologies, des effets sonores et des commentaires le jour de la course. Il ne passe pas non plus de temps significatif sur les problèmes que le sport a avec l’inclusivité, les réduisant en quelques minutes à la fin d’un seul épisode. Il passe encore moins de temps à reconnaître la tendance de la F1 à choisir des pays hôtes avec des politiques problématiques sur les questions LGBTQ ou les violations des droits humains. Mais ce que Drive to Survive fait, c’est d’accueillir les téléspectateurs comme moi à bras ouverts et de nous offrir une rampe dans le sport. Et il le fait très, très bien.

L’émission Netflix fait en fait partie d’un changement plus important pour la F1 en général. Sous la nouvelle propriété de Liberty Media, le sport a essayé d’atteindre de nouveaux fans. (Ceci contraste avec l’approche d’un ancien propriétaire, Bernie Ecclestone, qui a préféré – et je n’invente rien – le rejet des médias sociaux et des jeunes fans afin de se concentrer sur l’attrait des septuagénaires.)

Certaines des nouvelles campagnes du sport ont été assez réussies. Liberty Media a créé un écosystème de médias sociaux dynamique, remplissant ses chaînes YouTube, Instagram et Twitter d’animations mignonnes d’audio de pilote et de mini-compétitions qui mettent en valeur les connaissances des pilotes (ou leur absence). D’autres initiatives ont moins bien marché. Dans le but d’attirer plus de femmes dans le sport, la F1 s’est associée à un championnat réservé aux femmes qui est extrêmement difficile d’accès aux États-Unis. (Mettez-le sur F1TV, lâches ! Je veux désespérément soutenir Jamie Chadwick et Alice Powell en temps réel !)

Mais je dirais que Drive to Survive est le meilleur outil de F1 pour attirer de nouveaux spectateurs. Dans un article du New York Times de juillet, ESPN a déclaré que l’audience du sport était passée d’environ 547 000 personnes en 2018, lors du lancement de l’émission Netflix, à près d’un million en 2021. Et ce n’est même pas le nombre d’audience mondial. L’émission a également augmenté la participation des femmes aux courses de 30%, selon le président d’une organisation de promotion de la F1. Je ne suis même pas la première personne à écrire sur son effet sur eux.

Tout cela a été accompli en présentant aux gens le côté humain du sport automobile, au lieu de les submerger avec un raz-de-marée de faits sur l’aérodynamique des voitures et d’espérer qu’ils finiront par suivre.

Et il s’avère qu’une fois que je suis entré dans le sport, je me suis intéressé à l’aérodynamisme des voitures. Au cours des derniers mois, j’ai regardé des dizaines de vidéos YouTube et écouté plusieurs podcasts sur les philosophies de râteau de voiture et la génération d’appui et l’histoire tordue de la F1. J’ai lu d’excellents articles sur les modifications apportées à la réglementation 2022. J’ai envoyé des SMS à mes amis au milieu de la nuit avec des liens vers des essais écrits par des pilotes de F1.

Je suis désolé de ne pas être désolé, Will.

Mais ce que j’apprécie le plus à propos de la Formule 1, c’est qu’elle m’a aidé à me sentir heureux et connecté aux gens à une époque où le bonheur et la connexion sont si rares.

Après avoir été vacciné, j’ai dû trouver comment socialiser correctement à nouveau. Mais tout semblait dur et vaguement dangereux. Je me rendais à vélo dans un café pour m’asseoir dehors avec un ami et parcourir des variantes des mêmes conversations : rien n’était encore vraiment nouveau. Tout était sinistre. Nous luttions tous.

Alors quand mon meilleur ami Shane m’a invité dans un bar avec son ami Sam et que nous avons passé la soirée à débattre des mérites de divers chauffeurs (notamment Pierre Gasly et George Russell, les rois de mon cœur), ce fut un soulagement de se sentir si normal.

Désormais, les courses de Grand Prix sont des excuses intégrées pour se rendre chez Sam toutes les quelques semaines. Sam, Shane et moi pouvons nous détendre sur le canapé en dessinant des diagrammes d’appui, ou je peux leur dire ce que j’ai lu sur les compétences d’ingénieur de génie d’Adrian Newey, ou nous pouvons nous pencher sur le système de points de super licence. J’ai également commencé à contacter des personnes sur Twitter qui écrivent sur la Formule 1, et j’ai découvert une communauté de nerds idiots et merveilleux qui veulent parler de tout, de la stratégie des pneus aux choix de mode des pilotes.

J’ai même soumis des non-fans à (beaucoup trop) de contenu de Formule 1, en allant à des fêtes dans la cour et en parlant longuement du moment où Jaguar a collé un diamant de 300 000 $ sur le nez d’une voiture lors d’un Grand Prix de Monaco, et puis a rapidement perdu le diamant lorsque la voiture s’est écrasée. (Aux amis à qui j’ai fait ceci ou l’équivalent : je suis désolé, mais je le ferai aussi probablement à nouveau.)

Et bien sûr, bavarder sur la Formule 1 n’est pas vraiment la même chose que partager des histoires sur mes propres aventures. Espérons qu’un jour bientôt, nous pourrons tous revivre une vie bien remplie au lieu de nous inquiéter constamment du fait que, si nous sommes trop négligents, nous infecterons accidentellement la grand-mère de quelqu’un avec un virus mortel. Mais jusque-là, regarder la Formule 1 est une façon d’avoir quelque chose à espérer, et c’est une façon de se sentir humain.

Je suis donc infiniment reconnaissant à Drive to Survive de m’avoir appris quelque chose que tant de gens savent déjà : le sport est génial, en fait. Et ils nous donnent une motivation pour survivre.

Formule 1 : Drive to Survive est en streaming sur Netflix. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.

