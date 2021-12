One Good Thing : Perdez-vous dans le fantastique fantastique de la trilogie Daevabad, basée sur des légendes islamiques

Pour moi, il n’y a rien de mieux que de terminer un livre que j’aime vraiment, puis de réaliser que chaque autre entrée de la série est un peu plus longue que la précédente. Quand je veux vraiment juste me perdre dans un autre monde, parce que je prends du temps ou que j’ai besoin d’une pause mentale ou que je veux juste arrêter de penser au monde, j’aime savoir qu’il y a beaucoup d’un autre monde à perdre dans.

Il en va de même avec la trilogie Daevabad de SA Chakraborty. Ses trois livres – The City of Brass en 2017, The Kingdom of Copper en 2019 et The Empire of Gold en 2020 – construisent lentement mais sûrement une version de notre monde qui vit juste à côté de cette réalité. L’idée d’un autre monde qui peut être posé sur celui-ci n’est certainement pas une idée nouvelle dans la littérature fantastique, mais ce qui rend les livres de Chakraborty si fascinants, c’est que les mythes et les légendes qu’ils dessinent sont centrés sur l’islam et proviennent du Moyen-Orient.

Dans le monde de sa trilogie, tous les chemins mènent à Daevabad, une ville magique, en grande partie cachée aux yeux humains. C’est un monde de djinns et de monstres puissants contrairement à ceux de la plupart des autres textes fantastiques. Et c’est un monde où vous retournerez constamment à la carte au début du livre illustrant l’Afrique du Nord et une grande partie de l’Asie, essayant de comprendre quels groupes magiques viennent de quelles parties de l’autre monde de Chakraborty.

Il y a une tonne de mythologie et de traditions à présenter aux lecteurs, et même si vous êtes très familier avec les légendes islamiques, le niveau de recherche de Chakraborty est suffisamment profond pour peut-être vous envoyer chercher l’un des êtres magiques auxquels elle fait référence. Moi, qui ne suis pas familier avec les légendes islamiques, j’ai passé beaucoup de temps à rechercher sur Google certaines de ses constructions mondiales et je suis reparti avec une meilleure compréhension et une meilleure appréciation d’histoires que je n’avais tout simplement pas entendues auparavant. Si vous êtes curieux, Charkaborty a un aperçu assez détaillé de son monde et de ses personnages sur son site Web, mais vous devez être prévenu que le récapitulatif comprend de légers spoilers sur la véritable identité de divers personnages.

Mais si vous n’êtes pas enclin à rechercher sur Google la construction du monde de votre nouveau roman fantastique préféré, la trilogie Daevabad propose une histoire extrêmement divertissante, remplie de personnages mémorables, de grands rebondissements et d’un cadre complexe dans lequel se perdre.

Les livres sont centrés sur Nahri, une escroc basée au Caire qui utilise des capacités étranges qu’elle ne remet pas vraiment en question pour escroquer les gens. Nahri ne sait rien du monde magique qui vit juste à côté du sien, mais lorsqu’elle attire accidentellement l’attention d’un djinn (un puissant élémental de feu) nommé Dara, elle est entraînée dans un voyage vers la ville de Daevabad, un endroit où les diverses nations magiques du monde se réunissent pour vivre dans une immense et magnifique métropole.

Chakraborty coupe également fréquemment à Alizayd, le plus jeune fils du roi actuel de Daevabad et quelqu’un qui est de plus en plus frustré par les inégalités construites dans l’échelle sociale de Daevabad. Croiriez-vous que Nahri, Dara et Alizayd entrent dans un triangle amoureux ? Probablement, étant donné les tropes de ce genre. Mais ce triangle amoureux est particulièrement bien géré car il y a des raisons impérieuses pour Nahri de tomber amoureuse de Dara ou d’Alizayd. Et Chakraborty ne pousse pas trop explicitement l’un ou l’autre appariement. Les lecteurs sont autorisés à lire les moments volés que les personnages ont entre eux comme ils le souhaitent.

Nahri est la principale raison pour laquelle j’ai consommé cette trilogie aussi rapidement que je l’ai fait. C’est un personnage merveilleux, une penseuse rapide comme l’éclair et une politicienne intuitivement habile. J’adore les histoires de personnes improbables qui doivent naviguer dans les réseaux sociaux élaborés d’une société dans laquelle elles se retrouvent de manière inattendue en train de s’intégrer, et Nahri est un excellent exemple de ce type de personnage. La confiance de Chakraborty en tant qu’écrivain grandit à travers la série, mais elle ne faiblit jamais lors de l’écriture de Nahri, ce qui fait que même les passages instables occasionnels de la série fonctionnent.

La trilogie Daevabad regorge également d’intrigues politiques. La fantaisie fournit souvent un excellent objectif pour regarder la politique à travers un miroir funhouse, car sa représentation d’un monde qui est généralement encore très monarchique permet aux personnages de monter et de descendre les échelons du pouvoir d’une manière directement basée sur qui a la faveur du souverain . (Évidemment, la même chose se produit dans les démocraties libérales modernes, mais le processus est souvent moins direct.)

Comme tant d’autres grandes œuvres de fantasy moderne, les livres de Charkaborty se concentrent sur la manière dont les jeux de pouvoir ignorent l’oppression très réelle que ceux qui ont le pouvoir imposent à ceux qui n’en ont pas. Parfois, cela arrive sans même que les puissants se rendent compte de ce qu’ils font. Nahri passe de quelqu’un avec presque rien à quelqu’un avec presque tout (et d’avant en arrière), ce qui lui donne une meilleure fenêtre sur la difficulté de vivre dans ce monde sans aucune sorte de pouvoir. Pourtant, même elle est fréquemment séduite par une vie de luxe et de pouvoir.

De plus, la trilogie se déroule de manière très précise au début du XIXe siècle – Napoléon est mentionné très tôt dans le premier livre – juste avant le début de la colonisation du Moyen-Orient par les pays européens. À chaque niveau de sa trilogie, Chakraborty examine pourquoi tant de personnes qui pensent faire la bonne chose sont prêtes à soumettre les autres au nom de ce qu’elles perçoivent comme étant bon.

De peur que tous sonnent comme une série de tomes super lourds, ces livres ont aussi de la magie et des monstres amusants et des évasions déchirantes du danger effectuées à temps. La trilogie Daevabad cloue tout ce que je veux dans une grande série fantastique comme celle-ci : les personnages sont amusants, l’intrigue est nette et les livres sont assez longs pour m’y perdre pendant des jours ou des semaines à la fois.

La trilogie Daevabad est disponible partout où des livres sont vendus. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.