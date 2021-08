One Good Thing : Street Dance of China défie les stéréotypes et répand la joie

La meilleure chose à propos de tomber dans des terriers de lapin est que vous ne savez jamais où ils mèneront. Il y a dix-huit mois, je ne savais pas que je passerais la majeure partie de la pandémie à tomber amoureux d’un spectacle chinois sur la danse de rue – et que cela changerait ma vision du monde dans le processus.

Mais c’est avant que je découvre Street Dance of China, une émission de téléréalité où des danseurs de haut niveau de toute la Chine, et cette saison du monde entier, rejoignent des équipes et concourent pour le titre de meilleur danseur de rue de Chine. C’est sous-titré et c’est long : les 12 épisodes de chaque saison durent généralement de 90 à 120 minutes chacun, la finale de l’année dernière étant diffusée en direct dans un marathon de six heures. Et son format est d’abord un peu déroutant pour quiconque n’est pas familier avec les compétitions de danse de rue typiques. Mais malgré ces obstacles, j’ai regardé les 12 épisodes de la troisième saison de la série tels qu’ils ont été diffusés l’année dernière, puis je les ai revus encore et encore.

J’ai commencé à regarder SDC parce que la troisième saison mettait en vedette Wang Yibo, un acteur/danseur/idole aux multiples talents que je suis depuis la première fois que j’ai regardé sa série dramatique fantastique The Untamed il y a un an et demi. Il s’est avéré que Yibo était une brillante drogue de passerelle vers une toute nouvelle obsession. SDC m’a non seulement donné une nouvelle appréciation de la danse de rue en tant que culture et forme d’art, mais m’a également fait découvrir une toute nouvelle façon de penser la Chine.

Comme beaucoup d’Américains blancs, ma vision principale de la culture chinoise a historiquement été filtrée à travers le cadre de médias américains souvent sinophobes, nonobstant les arts martiaux occasionnels ou les films d’art et d’essai. Jusqu’à ce que je regarde cette émission où la culture pop chinoise se mettait en scène, je n’avais pas pleinement réalisé à quel point la représentation médiatique américaine typique de la Chine peut être biaisée – en particulier l’idée fausse que la Chine est principalement isolationniste et que la culture pop chinoise est désintéressée. en s’engageant activement avec le reste du monde.

Dans une certaine mesure, je devais cette impression au Parti communiste chinois, qui a l’habitude de sévir contre les influences culturelles extérieures s’il estime qu’elles deviennent trop pernicieuses. Ces dernières années, par exemple, des réceptions froides ont accueilli la culture pop coréenne, le basket-ball et le hip-hop. En fait, une interdiction des médias hip-hop en Chine, entrée en vigueur en 2018 après une série d’incidents controversés impliquant des rappeurs chinois de premier plan, a engendré par inadvertance Street Dance of China. Les autres formes de culture hip-hop étant interdites, la danse était le seul moyen pour les chaînes de télévision de satisfaire l’intérêt croissant de leur public pour le hip-hop. La culture de la danse de rue s’est développée en Chine, il y a donc une scène de compétition florissante et un incroyable vivier de talents dans lesquels puiser.

En tant que tel, SDC, qui a été lancé en 2018, offre une vision alternative très populaire et très positive du hip-hop : une vision qui met l’accent sur le talent artistique, le sens de la communauté et le multiculturalisme de ses danseurs. Grâce à son dynamisme et à son sens de la communauté, ainsi qu’à la joie pure de bon nombre de ses routines de danse, SDC était une forme idéale d’évasion en cas de pandémie.

Le spectacle, comme le parapluie de la danse de rue elle-même, rassemble un large éventail de styles de danse modernes, du jazz et du hip-hop au break, au verrouillage et au waacking. Le format équilibre les routines chorégraphiées avec des combats de style libre spontanés. Les performances fusionnent souvent la narration narrative traditionnelle avec une expérimentation amusante et inter-genre, combinant un amour de la culture chinoise avec un large esprit multiculturel dans les styles de danse et les choix de chansons. La saison trois a tout vu, des hommages au folklore chinois et à Bruce Lee aux hommages à Charlie Chaplin, Jim Carey, Sailor Moon et aux pilleurs de tombes.

Les danseurs se disputent des places dans quatre équipes, chacune dirigée par un capitaine célèbre, dont la plupart sont jusqu’à présent d’anciennes idoles de la K-pop avec une expérience considérable de la danse. La troisième saison mettait en vedette Zhang Yixing d’Exo (Lay), Jackson Wang de Got7, l’acteur Wallace Chung et Yibo, chacun s’affrontant, souvent de manière hilarante, pour constituer ses propres équipes et épargner à leurs danseurs une élimination hebdomadaire. Leur popularité combinée a conduit l’émission à une augmentation massive des audiences (l’émission a annoncé lors de la finale de la saison trois que ses audiences avaient presque doublé au cours de la saison et que ses revenus avaient augmenté de 65%), ainsi qu’un fandom international considérable.

En tant que membre de ce fandom, je suis venu pour les capitaines, mais je suis resté pour les danseurs, qui, à la fin, avaient commencé à ressembler moins à des concurrents et plus à une famille élargie (pour eux et pour moi). Heureusement pour les fans de la saison dernière, de nombreux danseurs en compétition sont de retour pour la saison quatre, qui a élargi l’objectif de simplement opposer les danseurs les uns contre les autres à amener des danseurs de rue du monde entier à se joindre à la compétition, transformant le spectacle en un événement véritablement mondial .

Si cela semble être une direction surprenante pour une émission de téléréalité chinoise, ce n’est rien comparé aux surprises tranquilles que chaque épisode de SDC m’a réservé. Chaque semaine, le spectacle accueille des danseurs de couleur comme Bouboo, un immigré français devenu l’une des stars les plus populaires du spectacle ; Les minorités ethniques chinoises telles que les danseurs Yi et Wa ; un fantastique danseur sourd ; et des danseurs ouvertement queer, bien que leur sexualité ne soit jamais reconnue dans le spectacle.

Même la tranche d’âge des danseurs est diversifiée, la finale de la saison trois voyant certains des concurrents les plus âgés de la série s’affronter contre certains des plus jeunes. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien de problématique dans cette représentation agressivement rose de la culture chinoise comme accueillante et inclusive. C’est une vision délibérément sélective d’une nation dont les violations des droits humains par le gouvernement sont bien connues et bien médiatisées.

Mais la politique de la DDC est pour la plupart autonome – un rappel que le PCC, après tout, n’est pas synonyme de la Chine elle-même, et que la Chine elle-même n’est pas un monolithe. Les tensions actuelles entre nos gouvernements respectifs ont sans doute rendu plus difficile pour les Américains de reconnaître et de respecter la culture chinoise comme une multitude complexe, nuancée et contenante. Pendant ce temps, chaque semaine, la SDC résiste au récit dominant des États-Unis selon lequel la Chine est statique et hostile, simplement en réunissant de nombreuses personnes très talentueuses qui aiment danser.

Si vous voulez regarder SDC, je vous recommande de commencer par la saison trois, car c’est la plus facilement accessible et vous présente la plupart des danseurs qui reviennent dans la saison quatre. Grâce à une équipe de fansubbers dévoués, des épisodes traduits complets sont disponibles à regarder gratuitement. Les fansubs sont généralement supérieurs aux sous-titres officiellement publiés – mais le réseau de l’émission, Youku, a également rendu toute la troisième saison disponible sur YouTube avec des sous-titres en anglais.

La saison quatre a commencé à être diffusée en août, avec le retour de Yixing et Yibo en tant que capitaines d’équipe aux côtés de Han Geng et de son ancien compagnon de groupe Super Junior, le prodige canadien Henry Lau. En raison de son orientation internationale, la saison est plus diversifiée que jamais, avec des danseurs bien connus originaires des régions du monde entier. Youku diffuse simultanément des épisodes sur YouTube, avec des abonnements en anglais le jour de la sortie. La nouvelle saison, jusqu’à présent, a réservé de nombreux changements de format et de nombreuses surprises.

Même ainsi, cela ressemble toujours à la réunion de famille dont je ne pensais pas avoir besoin. C’est un rappel bienvenu que même au milieu d’une pandémie isolante, à bien des égards, le monde est plus petit que jamais.

Street Dance of China est en streaming sur YouTube.

