One Good Thing: The Mole est une relique de la première télé-réalité qui tient toujours le coup

La taupe est un joyau du passé de la télé-réalité, avec une essence que les autres séries n’ont jamais vraiment réussi à retrouver. Diffusée pendant quatre saisons consécutives sur ABC de 2001 à 2004 (avec une cinquième et dernière saison en 2008), l’émission de la compétition mystère a travaillé pour créer un esprit de sensations fortes et d’aventure. Mieux encore, c’est l’une des rares émissions de téléréalité qui donne au spectateur l’impression de jouer avec. Il est maintenant en streaming sur Netflix, prêt à être découvert par un tout nouveau public.

Chaque épisode commence par une explication des règles du jeu. En tant qu’hôte, un jeune Anderson Cooper (vêtu d’une tenue « d’espionnage » maussade et entièrement noire) explique que les joueurs s’affronteront dans une série de défis pour ajouter de l’argent à un pot croissant pouvant atteindre 1 million de dollars. Mais, note-t-il, il y a un traître parmi eux qui doit être découvert : l’un des joueurs a été sélectionné en tant que « taupe » titulaire et doit travailler comme « agent double », trompant les autres joueurs, perturbant leurs efforts et déplaçant en secret. Ainsi, chaque concurrent est un suspect, et chaque semaine, les concurrents doivent répondre à un quiz avec des questions sur l’identité de la taupe. Le joueur le moins performant au quiz est éliminé. À la fin du jeu, un joueur sera nommé vainqueur de l’émission – et un autre sera révélé comme la taupe. C’est très dramatique et un peu complexe, mais c’est précisément cette humeur et cet esprit engagés qui rendent la série amusante à regarder.

Adapté de la série belge De Mol toujours en cours, chaque saison de The Mole envoie les concurrents américains à travers le monde pendant qu’ils s’affrontent. Lors de sa première saison, 10 concurrents parcourent la France, Monaco et l’Espagne. (Les saisons futures se poursuivent en Italie et en Suisse, à Hawaï, dans la péninsule du Yucatan, au Chili et en Argentine.) Chaque épisode présente des défis quotidiens dans une formule qui deviendrait familière dans d’autres émissions telles que The Amazing Race ou Survivor. Chacun des « tests » de The Mole varie en termes d’échelle, qu’il s’agisse de faire du parachutisme, de déterminer comment atteindre une nouvelle destination ou de faire la lessive de leurs coéquipiers dans une ville dont ils ne connaissent pas la langue. Souvent, il existe des variantes de jeux et d’activités familiers comme le laser tag, les casse-tête et la capture du drapeau, où les opportunités de travail d’équipe et de trahison abondent. En regardant maintenant, il y a une particularité dans les défis – qui sont pré-smartphone, GPS pré-fantaisie, et souvent lo-fi et low-tech – mais cela rend les moments où ils parviennent encore à être passionnants d’autant plus excitants. (Un défi ambitieux et remarquable dans un épisode tardif de la saison 1 aurait pu inventer des escape rooms ?!)

Le test final de chaque épisode est le plus important. Les plus de 20 questions à choix multiples du quiz vont de « La taupe est-elle un homme ou une femme ? » à « Qu’est-ce que la taupe a pris pour le petit-déjeuner ? » Les joueurs répondent à ces questions sur un quiz informatique chronométré, basé sur leurs propres soupçons hebdomadaires. Les scores réels des joueurs ne leur sont jamais révélés, ce qui rend presque impossible de savoir à quel point ils pourraient être sur ou hors piste. Parce que le destin d’un joueur est basé sur ses résultats au quiz par rapport aux autres, il est dans son meilleur intérêt qu’un autre participant soit moins performant. Cela conduit les joueurs à essayer de semer la confusion chez leurs coéquipiers, parfois même en attirant l’attention sur eux-mêmes ou en impliquant quelqu’un d’autre. Comme le raconte Cooper : « Comment travaillez-vous ensemble lorsque vous ne pouvez faire confiance à personne ? »

C’est un cadrage très intense pour ce qui est vraiment un jeu de mystère amusant. Mais The Mole s’engage à créer l’ambiance sur tous les fronts, de la bande originale à l’adhésion des joueurs à sa langue : chaque épisode culmine dans ce que la série appelle une « exécution », qui n’est qu’une cérémonie d’élimination classique d’une série de compétitions. Cet événement plein de suspense voit Cooper taper les noms des joueurs restants dans un ordinateur, un par un. S’ils se sont suffisamment bien comportés pour être épargnés, l’écran devient vert vif. S’ils ont fait le pire au quiz (et sont donc les moins au courant de l’identité de la taupe), ils sont «exécutés» : l’écran devient rouge vif, la musique plonge et ils sont renvoyés.

La taupe est arrivée à un moment intéressant de l’histoire de la télé-réalité : au début des incontournables de la réalité américaine qui fonctionnent encore aujourd’hui. Sa première saison n’a été diffusée que cinq mois environ après la fin de la première saison de Survivor, et elle était antérieure de huit mois à The Amazing Race. Il y a une normalité apparente dans sa distribution et ses concurrents qui semble presque étrange par rapport aux normes d’aujourd’hui. Il n’y a aucune indication de la renommée souhaitée sur les réseaux sociaux (à la Bachelor in Paradise), et cela ressemble moins à une grande personnalité qu’au jeu réel. Jim, le «pilote d’hélicoptère» légèrement grunge et homosexuel est une vedette de la première saison, montrant souvent son admiration pour le jeu dans tout son plaisir et sa difficulté. (Dans ce qui semble en avance sur son temps, la première saison de The Mole présentait non pas un mais deux candidats ouvertement homosexuels.) Et les trois derniers ont une chimie dynamique qui semble singulière et trop belle pour être gâchée. Tout cela constitue une dernière ligne droite remplie d’enjeux qui est l’une des expériences de visionnage les plus satisfaisantes que j’ai jamais eues.

S’il y a un défaut dans la série, c’est dans ce qu’on ne voit pas. Pour maintenir le suspense de l’identité de la taupe, le spectateur ne peut pas être au courant de toutes les stratégies et théories des concurrents. Nous apprenons certains de ces détails à la fin d’une saison et dans chaque finale, mais vous avez le sentiment qu’il y a tellement de choses que nous ne sommes pas montrées en raison de contraintes de temps et de rédaction. Il y a une rumeur potentielle de nouvelle itération dans les travaux sous un titre différent, bien qu’il soit difficile d’imaginer qu’un redémarrage pourrait maintenir la même magie que l’original dans une nouvelle ère technologique et des médias sociaux.

Ce qui reste la partie la plus intelligente de la mécanique de l’émission, c’est la façon dont l’identité de la taupe est également cachée aux téléspectateurs. Cela permet au public de jouer le jeu et de deviner qui pourrait être la taupe d’un épisode à l’autre. Au collège, mes amis et moi partagions des théories hebdomadaires sur l’identité de la taupe, écrivions les noms des suspects au tableau entre les cours, ou jouions même nos propres versions dans les arrière-cours avant le coucher du soleil – le frère aîné d’un ami jouait l’hôte, nous enfants du quartier utilisant un crayon et du papier pour répondre aux questionnaires.

La taupe ressemblait souvent à une relique secrète que seuls mes amis et moi connaissions. Je m’en suis souvenu avec émotion au fil des ans, mais je n’ai pas trouvé beaucoup d’autres qui l’ont regardé. Maintenant qu’il est en streaming, un public plus large peut s’évader à tout moment dans son aventure palpitante. Quand il est tombé sur Netflix, je me suis assis pour revoir sa deuxième saison pour la première fois depuis sa diffusion. J’ai juré que je me souvenais de qui était la taupe et je me sentais bouleversé par la façon dont cela semblait évident maintenant. Je m’inquiétais : le spectacle avait-il perdu de son éclat avec le recul ? Mais lorsque la taupe a été révélée dans la finale de la saison deux, j’ai été choqué de découvrir que je m’étais mal souvenu. Mes soupçons et mes montagnes de preuves contre ce joueur étaient déplacés. J’avais été dupé une fois de plus. Cela m’a fait me sentir à nouveau comme un enfant, complètement rempli d’émerveillement et de crainte.

