One Good Thing : un documentaire sur le pire ennemi des flics de Philly qui devient leur procureur

Si vous voulez changer le monde, vaut-il mieux entrer vous-même dans les couloirs du pouvoir pour changer de l’intérieur les institutions en charge ? Ou vaut-il mieux rester agité de l’extérieur, où vous ne serez pas corrompu et assimilé dans un système injuste ?

C’est une question fondamentalement que toute personne intéressée à rendre le monde meilleur doit se poser, et c’est la question qui motive et traverse Philly DA, un documentaire en huit parties publié ce printemps par les réalisateurs Ted Passon, Yoni Brook et Nicole Salazar. . Si vous vous souciez le moins du monde des débats sur la justice pénale qui font rage depuis les manifestations de l’été dernier – ou de la question plus générale de savoir comment changer un monde injuste à la suite de la pandémie – c’est un visionnage essentiel. C’est l’histoire d’un étranger qui a choisi de jouer le jeu de l’intérieur et une célébration de ce que ce mouvement a accompli.

Le DA titulaire est Larry Krasner, qui a passé la majeure partie de sa carrière à combattre la police et le procureur de sa ville. Il a poursuivi le PD de Philadelphie 75 fois. Il est devenu un Bill Kunstler spécifique à Philly, un avocat radical qui représentait des militants persécutés et d’autres victimes d’un système de justice pénale trop zélé et raciste.

Puis, en 2017, une chose étrange s’est produite : Krasner s’est présenté comme procureur de district et il a gagné. Ses adversaires ont agi comme si un renard avait été élu pour garder le poulailler. « Je n’aime rien chez Larry Krasner », a déclaré Lynne Abraham, qui, en tant que Philly DA de 1991 à 2010, est devenue l’un des procureurs les plus meurtriers (en termes de peines capitales imposées) du pays.

Comment Krasner allait-il transformer le bureau du procureur de district, qui s’était concentré pendant des décennies sur l’emprisonnement ou le meurtre d’autant de criminels que possible, en une force qui cherche réellement à réduire les prisons ? Comment pouvait-il changer l’institution de l’intérieur sans la laisser le changer d’abord ?

Les premières critiques de Philly DA l’ont comparé à The Wire, une émission brillante mais profondément fataliste sur la persistance de pathologies institutionnelles partout, des services de police aux journaux, et sur l’incapacité des individus les plus passionnés et les plus travailleurs à les réparer. Il est vrai que Philly DA, comme The Wire, est fortement basé sur les personnages et sérialisé, bien plus qu’un documentaire typique. Si vous ignorez les documentaires en général mais que vous appréciez un bon drame de prestige, il y en a pour vous ici. C’est plein de dialogues, plein de débats passionnés dans des salles de conférence éclairées par des lampes fluorescentes.

Mais Philly DA n’est pas The Wire, et ce n’est pas fataliste. Krasner a changé le bureau du procureur de district, et il a changé Philadelphie. Il se vante que son bureau a réduit le temps total que les Philadelphiens passeront en prison à l’avenir de plus de 18 000 ans. Son bureau a en grande partie cessé de poursuivre les accusations de simple possession de drogue ou de prostitution, tout en engageant une affaire d’homicide contre un flic de Philadelphie.

Le changement était, en effet, possible. Krasner a juste dû se battre dur, et parfois se battre de manière moche, pour le faire, gagnant des dizaines d’ennemis dans le processus.

Peu de temps après son investiture, Krasner a licencié des dizaines de procureurs chevronnés parce qu’il ne pensait pas pouvoir leur faire confiance pour poursuivre les affaires d’une manière qui réduisait l’incarcération et respectait les droits civils des accusés. La purge s’est produite un jour de neige, ce qui a donné lieu à des images d’actualité de fonctionnaires contraints de transporter de grandes boîtes en carton contenant leurs effets personnels dans leurs voitures enneigées. C’était moche, mais compréhensible. Krasner ne peut pas mettre en œuvre sa vision si la base va lui résister à chaque instant.

Encore et encore, Krasner et son équipe sont confrontés à ce genre d’impasses. Les cinéastes suivent Lisa Harvey, la cheffe de la division de la justice des mineurs, une procureure très expérimentée non purgée lors de l’abattage initial. Harvey pense qu’elle doit aux victimes d’inculper le crime le plus grave possible dans chaque cas – même si cela signifie envoyer plus de mineurs en prison plus longtemps. Elle démissionne finalement, incapable de concilier sa compréhension de son travail avec l’agenda de Krasner.

Les cinéastes n’ont pas peur de montrer Krasner trébuchant, se comportant avec arrogance face à des problèmes prévisibles. Dans l’épisode six, lorsque Krasner se rend dans une mairie pour faire face à la crise des opioïdes de la ville en juin 2019, il lance une diatribe appelant les menteurs de la police de Philly, beuglant : « Si les forces de l’ordre vous disent que nous ne poursuivrons pas les personnes qui entrent par effraction dans votre voitures, on vous ment. Avant que des membres du public ne puissent poser de questions, il se lève et s’en va alors que la mairie éclate de colère.

Krasner et ses collaborateurs sont plus blessés lorsqu’ils sont critiqués par des militants de sa gauche. Dans le dernier épisode, il est confronté à des défenseurs de la réforme de la libération sous caution, en colère qu’il demande toujours une libération sous caution dans de nombreux cas. « Il est difficile de concilier que les gens avec qui j’ai travaillé si étroitement, au coude à coude, me voient comme l’ennemi maintenant, nous voient comme l’ennemi maintenant », a déclaré le procureur adjoint Lyandra Retacco, qui a rejoint l’équipe de Krasner après une longue période en tant que procureur. défenseur public, raconte la caméra. « Mais cela fait aussi partie de ce que nous avons entrepris lorsque nous sommes arrivés ici. »

Philly DA est à son apogée lorsqu’il examine et célèbre ce choix : passer de l’extérieur combattant le pouvoir à l’intérieur qui l’exerce.

Krasner et son équipe ont fait le choix de passer d’activistes à l’extérieur, où ils obtenaient rarement ce qu’ils voulaient mais étaient libres de dire ce qu’ils pensaient, à être des décideurs politiques à l’intérieur. Alors que lutter pour le changement à l’extérieur n’est pas un pique-nique, le jeu à l’intérieur peut être particulièrement difficile. Les forces institutionnelles que vous essayez de changer ripostent férocement, et vos amis à l’extérieur sont déçus de vous lorsque vous échouez.

Choisir cette voie parce que vous savez que vous pouvez faire plus de bien pour les causes qui vous tiennent à cœur demande du courage. Philly DA est une illustration profonde de ce que ce genre de courage peut produire.

Philly DA est en streaming sur Topic, qui offre un essai gratuit de sept jours.