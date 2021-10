One Good Thing : Un livre qui traite les vraies femmes au foyer comme un texte académique

Lorsque mes amis et moi nous réunissons pour regarder divers épisodes des franchises Real Housewives sur Bravo, nous analysons les femmes avec un niveau d’examen minutieux et une lecture attentive que j’associe le plus à un cours d’anglais universitaire.

Il y a tellement de choses à déballer et tellement de couches avec lesquelles travailler. Prenez la saison actuellement diffusée de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, par exemple, où le drame s’est principalement concentré sur les problèmes juridiques en cours d’Erika Girardi, une femme au foyer de la sixième saison qui, jusqu’à présent, était surtout connue comme une glam astucieuse. -Barbie avec une passion pour les dépenses et un tempérament effrayant.

Cette saison, au cours d’une douzaine d’épisodes, Erika divorce apparemment de nulle part et brosse un tableau de leur mariage très différent des descriptions passées. Elle répond aux questions des autres femmes au foyer alors que des informations sont révélées selon lesquelles son mari aurait volé des millions de dollars aux veuves et aux orphelins qu’il représentait en tant qu’avocat. Son style de vie remarquablement glamour est potentiellement financé avec cet argent, créant une méta tension entre ce qu’elle savait et comment elle s’en sort. En tant que telle, Erika a donné des « performances » plus ou moins réussies en tant qu’épouse inconnue, partie lésée et femme faisant l’objet d’une enquête.

Mes amis et moi discutons et disséquons tout cela. Le comportement d’Erika peut être analysé pour essayer de glaner ses sentiments intérieurs, ses conseils juridiques et son besoin de rester sous contrat et de gagner un salaire. La croyance des autres femmes au foyer en Erika, les inquiétudes concernant leur propre réputation et les tentatives subtiles de prédire la direction que prendront les fans peuvent être examinées de la même manière.

Je ne pense pas que je pourrais vraiment exprimer la profondeur et la joie de l’exercice de regarder les vraies femmes au foyer jusqu’à ce que je lis The Housewives de Brian Moylan: The Real Story Behind the Real Housewives, un volume complet qui donne aux fans de Bravo et aux Bravo-curious juicy un aperçu des coulisses de certains des moments les plus explosifs de l’histoire de la franchise, un aperçu de la façon dont ces émissions de télévision sont réalisées et une défense passionnée des raisons pour lesquelles nous regardons la télé-réalité.

Moylan, un récapitulateur de longue date des vautours, a publié le livre plus tôt cette année. Tout au long de ses chapitres, il utilise des interviews de producteurs, de publicistes et d’universitaires pour approfondir ce qui rend les femmes au foyer si intrinsèquement regardables, et pour expliquer pourquoi être un fan ne devrait plus être traité comme un plaisir coupable. Il présente une défense sociologique bien documentée de la franchise Real Housewives comme un texte académique qui invite même les sceptiques de la télé-réalité à s’y intéresser – et le livre regorge de recommandations pour ceux qui n’ont jamais vu les émissions.

« Vous voulez parler d’acteur de la méthode ? » écrit Moylan. « Que diriez-vous de vivre votre vie réelle à l’écran, de marcher sur la corde raide entre le drame et les vrais enjeux émotionnels, en sachant que si vous ne le faites pas correctement, vos jours devant la caméra sont comptés ? »

Moylan aborde la franchise sous tous les angles. Si vous êtes un fan de longue date de Bravo, vous trouverez des potins fascinants, du casting des émissions auxquelles les femmes au foyer sont agréables ou difficiles à travailler.

Mais même pour les non-fans, il y a beaucoup dans le livre pour élucider la psychologie et les mécanismes de création de ces émissions. Moylan plonge dans l’histoire du feuilleton et de la télé-réalité – respectivement la mère et le père des franchises Housewives – pour expliquer comment Bravo emprunte et étend leurs traditions. Il trace un chemin intéressant de la représentation des femmes au foyer en minuscules à la télévision, où l’insatisfaction de la domesticité des années 1950 a été remplacée par le vide caractéristique qui poursuit souvent ces femmes à travers de mauvais mariages, le féminisme des patrons et la consommation ostentatoire.

Le livre est le plus fort lorsqu’il prend le manteau de la défense de la télé-réalité en tant qu’entreprise, et pour cette raison, je le recommande à tous ceux qui s’intéressent non seulement au genre, mais aussi à de nombreux thèmes qui apparaissent dans ces émissions : le capitalisme de stade avancé, la classe et la nature de la réalité parmi eux.

Regarder les femmes au foyer implique de juger les femmes sur la façon dont elles comblent le fossé entre la façon dont elles aimeraient être perçues et la façon dont elles se présentent réellement, en évaluant leurs performances en termes de sympathie, de relativité et de comédie. L’illusion fait partie de l’appel – Sonja Morgan de New York, qui parle toujours de son mariage mort depuis longtemps avec un magnat de la banque comme présent et prétexte, est, pour moi, un personnage classique d’Edith Wharton. L’émission raconte la chute de la grâce sociale de Sonja à la suite de nombreuses faillites et entreprises en faillite, sa longue histoire de rencontres dans l’Upper East Side et son attachement de plus en plus futile aux symboles qui définissaient autrefois sa vie en tant que membre de la famille Morgan.

Cela fait d’elle une étude sociologique fascinante, mais plus que cela – et Moylan ne laisse jamais ce point s’éloigner trop loin – cela rend beaucoup plus amusant de regarder ses singeries, de ses bas ivres à ses moments de croissance éphémères que de lire The House of Mirth .

Il y a tellement de choses que la franchise Real Housewives a en commun avec des émissions de télévision de prestige acclamées. Les femmes qui peuplent ses spectacles ne sont jamais purement bonnes ou purement mauvaises, et ce sont les nuances de gris qui les rendent captivantes. Je peux sympathiser avec Kenya Moore d’Atlanta lorsqu’elle a été injustement accusée d’avoir déclenché une bagarre physique entre des maris au foyer mal élevés qui ont contourné la responsabilité, tout en croyant qu’elle provoque intentionnellement plusieurs de ses camarades de casting.

Les façons dont les femmes au foyer naviguent dans la classe rappellent n’importe quel drame de HBO sur les milliardaires. Ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens, comme Dorit Kemsley de Beverly Hills, se frayent un chemin de manière si évidente et fascinante vers une forme de reconnaissance sociétale. Ceux qui ont de l’argent, comme le coéquipier de Dorit, Kyle Richards, ne peuvent pas l’utiliser pour échapper à l’obscurité fondamentale de sa famille, qui, malgré des tentatives désespérées pour paraître fonctionnel, s’infiltre dans des moments emblématiques comme le combat de la première saison dans lequel Kyle a sorti sa sœur. , camarade de casting Kim, comme traitant de l’alcoolisme. Moylan suggère que ces illusions qui peuplent les idées de Housewives sur l’argent montrent aux téléspectateurs que la classe peut également être une erreur.

Pour moi, le livre a cristallisé toutes ses idées à la fin, où, dans des chapitres consécutifs, Moylan présente une défense académique des femmes au foyer et propose des théories expliquant pourquoi nous regardons.

D’un point de vue féministe, les femmes au foyer offrent une représentation de l’amitié et des relations entre femmes d’âge moyen que vous auriez du mal à trouver ailleurs. Il y a des lectures fascinantes des implications raciales de Housewives, dans lesquelles Moylan entre, comme décider si la représentation des femmes noires par la franchise est positive ou négative, si cela compte, et comment Bravo contrôle la violence dans les émissions avec des castes noires contre des castes blanches.

« Au lieu de demander si une scène ou un personnage est une bonne ou une mauvaise représentation, les téléspectateurs devraient se demander pourquoi ces émissions nous ravissent ou nous dégoûtent », écrit-il.

Enfin, Moylan interroge des universitaires qui placent les femmes au foyer au premier plan d’un nouvel ordre économique, dans lequel ces femmes se vendent – leur pertinence, leur visibilité et leur capacité à être divertissantes – dans le cadre d’une économie plus large des créateurs et des concerts, dans laquelle leur la capacité à renouveler leurs contrats dépend de la fraîcheur de leur auto-performance. Cette dichotomie crée le niveau d’autoproduction qui rend les émissions si captivantes et alimente souvent le drame, comme ce fut le cas avec l’ancienne de Beverly Hills Lisa Vanderpump, qui a manipulé les acteurs et les intrigues au point que ses manœuvres dans les coulisses est devenu l’intrigue centrale de la saison neuf.

Toute l’entreprise soulève des questions fascinantes auxquelles Moylan ne peut pas tout à fait répondre : à qui appartient la myriade de slogans, de GIF et même les ressemblances qui rendent les émissions si omniprésentes ? Les femmes qui l’ont dit ou fait ? Le public, qui gère les comptes mèmes et les boutiques Etsy qui en font la promotion ? Ou Bravo lui-même, dont il souligne qu’il garde une emprise étroite sur les aspects de leur renommée que les femmes au foyer sont autorisées à monétiser.

Aucune de ces questions, aussi centrales soient-elles pour sonder le capitalisme en phase terminale, n’a le poids dans la société que Moylan autorise dans ce livre. Les femmes au foyer sont souvent observées et discutées avec la même ferveur que les sports, mais sont méprisées car elles sont principalement l’apanage des femmes et des hommes homosexuels. Moylan suggère qu’en considérant le téléspectateur comme un plaisir coupable, nous défendons le patriarcat qui dévalorise les intérêts des femmes en premier lieu.

J’ai trouvé cette attitude stimulante. Ces femmes ne sont ni des patronnes ni des méchantes. Ce sont de vraies femmes au foyer. Ce n’est pas moins réel de vendre une performance de soi que des actions ou du conseil ou tout ce que font les hommes importants, et ce n’est pas moins dégradant de s’en soucier.

Je sais que je ne me retrouverai jamais dans le genre de débats que les femmes au foyer ont, de la compétition avec mon frère pour produire une meilleure vidéo d’entraînement de butin (Atlanta, saison cinq) à la dispute sur l’importance de dire que votre ami sent mauvais comme un hôpital (Salt Lake City, première saison). Mais les femmes au foyer fournissent une lentille sociologique et féministe à travers laquelle voir les diverses insensibilités et dynamiques qui surgissent inévitablement dans les groupes d’amis, l’économie dans laquelle je travaille et les différentes manières dont nous exerçons nos personnalités pour avoir une chance de réussir – et ils ‘ re juste vraiment amusant.

Alors la prochaine fois que quelqu’un me critiquera pour mon fandom, Moylan m’a appris à utiliser la défense la plus ménagère de toutes : tu as tort, et en fait, je suis meilleur que toi.

The Housewives est disponible partout où les livres sont vendus. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.