One Good Thing : une chaîne YouTube de désencombrement qui a fait que ma sœur et moi avons cessé de nous crier dessus

Avant la pandémie, j’ai rendu visite à ma sœur dans la maison que nous possédons ensemble et j’ai désencombré ses affaires jusqu’à ce que nous remplissions une benne à ordures entière. Par la suite, j’ai failli la traiter de thésauriseur. Autant dire que nous ne nous conformons pas à la même interprétation de ce que signifie avoir une maison « propre ». Quand nous étions enfants, ma sœur et moi partagions la même chambre. Alors qu’elle avait la peau fine, je n’avais aucun tact. Ce n’était pas la meilleure recette pour une communication constructive.

Aujourd’hui, nos arguments sur le nettoyage sont multipliés par la maison que nous partageons désormais. Ma sœur, ne laisse pas la voiture en panne de ton ami dans le garage. Sœur, ne mange pas de nourriture dans ta chambre. Ma sœur, tu ne peux pas faire ta couture sur la table de salle à manger antique de notre grand-mère ! À un moment donné, elle s’est littéralement enfuie dans un autre État, puis dans un autre pays. Cela devrait vous dire à quel point je peux être pénible. À ce stade, lorsque j’étais assistant de bureau, j’ai envoyé un e-mail de 300 mots au bureau expliquant pourquoi le papier toilette devrait être remplacé par le mouchoir par-dessus et non par dessous (je le crois toujours, et ceux qui pensent le contraire, je déteste avec la puissance de mille soleils). Comment ma sœur et moi pourrions-nous arriver à un endroit où aucun de nous ne perdrait la tête ? C’est là qu’intervient The Organized Soprano.

The Organized Soprano est une chaîne YouTube créée par Kay Patterson, une organisatrice et chanteuse professionnelle de la région de Boston. Ses vidéos sont entrées dans ma vie de la source la plus improbable – ma sœur, qui m’a suggéré d’essayer la chaîne. Quand elle m’a dit cela, j’ai métaphoriquement levé les yeux au ciel. J’avais du mal à croire que ma sœur apprendrait un jour à être soignée. J’avais essayé de l' »aider » littéralement toute ma vie. De plus, comment pourrais-je avoir quelque chose à apprendre sur l’organisation ? Ma bibliothèque contenait tout, de Comment la reine nettoie tout à La magie du rangement qui change la vie, mais il s’est avéré que même moi, j’avais quelque chose à apprendre de Patterson. Les amis, si vous faites une chose, regardez « Comment j’utilise les crochets de commande pour organiser ma petite maison ». Non seulement elle présente tant de façons utiles et uniques de rendre votre espace plus habitable, mais c’est dans cette vidéo que je l’ai vue mettre des tiroirs sous son évier de cuisine. Tiroirs! C’est un tout nouveau niveau d’organisation.

De plus, elle est juste… tellement… gentille. Il est facile d’être négatif ; pour dénigrer le piratage de l’organisation de quelqu’un ou pour juger le désordre encombré de quelqu’un. C’est simple et un peu vulgaire de dire de telles choses. Croyez-moi, je le fais tout le temps. Les solutions de Patterson sont disponibles en morceaux de 10 minutes, pour ceux qui sont moins intéressés par la lecture de livres complets de désencombrement. Il existe une pléthore de listes de lecture qui vous offrent des trucs et astuces pour l’organisation, qu’il s’agisse d’une vidéo expliquant ce que l’encombrement signifie même pour les critiques de produits qui vous permettent de savoir si ce nouveau gant de vaisselle en silicone vaut la peine d’être acheté. De plus, son adorable chien Clover est la vedette de chaque vidéo. Patterson n’a pas de commandements ou de règles. Elle vous pousse dans la bonne direction au lieu de vous y pousser.

Lorsque Patterson organise son garde-manger, son placard ou son bureau, cela ressemble à l’équivalent émotionnel de se blottir dans votre chaise confortable préférée un jour de pluie. Tout ce qu’elle enseigne est communiqué dans sa voix mélodique, repoussant toute anxiété liée au désencombrement d’un placard dont vous n’avez pas vu le sol depuis des années. Au lieu de dire à ses téléspectateurs de se débarrasser de tous les vêtements qu’ils détestent réellement, elle nous dit que chaque tenue de votre garde-robe devrait être votre préférée. Et, elle a raison. Les seules choses dans votre garde-robe devraient être celles que vous appréciez vraiment.

J’ai commencé à remarquer lors d’appels avec ma sœur que lorsqu’elle entrait dans la maison, elle s’arrêtait pour placer son sac à main sur son crochet désigné, ses chaussures sur leur étagère désignée et son manteau sur son cintre désigné. Meilleure pratique TOS n° 1 : Établir un logement pour tous vos biens. Maintenant, j’ai peut-être crié, pleuré et supplié ma sœur de le faire trop souvent au fil des ans, mais elle a finalement trouvé quelqu’un qui pourrait suggérer cela d’une manière amicale et accessible. Bien que nettoyer une maison encombrée puisse causer autant d’anxiété que le désordre lui-même, Patterson est capable de créer la paix dans son processus. Enfin, ma sœur a quelqu’un qui peut lui montrer comment vraiment se désencombrer sans jugement. Cette personne n’allait jamais être moi, mais je suis très reconnaissant à Patterson d’avoir rendu cela possible.

Le test est venu quand je suis arrivé à la maison pour une semaine entière cet été. J’ai imaginé le pire des cas pour ne pas faire sauter un joint en entrant. Je pense que nous retenions tous les deux notre souffle. Je ne vais pas vous dire que j’étais satisfait de la propreté de notre maison, et que nous avons désencombré sa chambre pendant que j’y étais. La différence était que nous pouvions parler au même niveau dans un langage courant. Ses divers passe-temps étaient déjà organisés en un seul endroit. Ses vêtements ne suffisaient plus à habiller une petite ville. Cette fois, il n’y avait pas de poubelles à remplir. Alors que nous désencombrions sa chambre, il semblait qu’elle devenait plus légère. Au lieu de tomber dans de vieilles habitudes de colère et de blâme, nous riions davantage au fur et à mesure que la semaine avançait. J’ose dire que ma sœur était aussi enthousiaste que moi pour désencombrer, nettoyer et organiser.

Que vous et votre partenaire ayez des esprits de nettoyage différents ou si rester assis dans votre maison encombrée pendant la pandémie a causé de l’anxiété, The Organized Soprano peut vous aider à rendre votre maison à son meilleur. Elle a pu montrer à ma sœur comment se désencombrer d’une manière accessible et rationnelle – quelque chose que je n’ai pas pu faire au cours de mes 30 années impaires en tant que frère. Vous n’avez pas besoin d’organiser votre cuisine dans un ordre arc-en-ciel ou de vider tout votre sac à main chaque fois que vous rentrez à la maison (IYKYK). Patterson rationalise toutes ces friandises qu’elle a ramassées et vous montre ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans des vidéos faciles à digérer de moins de 15 minutes. Et rappelez-vous, il y a toujours un endroit où vous et votre partenaire pouvez parvenir à un accord. Ma sœur et moi avons toujours convenu que le papier toilette devrait, bien sûr, passer par-dessus.

Les vidéos de la soprano organisée sont disponibles sur YouTube.