One Good Thing : une comédie romantique qui célèbre la joie de regarder facilement

Je regarde pas moins de huit comédies romantiques par mois. La formule – une rencontre-mignon légèrement étrange, des moments capiteux “Vont-ils ou ne le feront-ils pas” et un conflit qui ne dure jamais plus de 20 minutes – rend mon cerveau lisse, et je les consomme comme les deux le bruit de fond de la journée de travail et un remède contre l’anxiété. L’équivalent de genre du sweat à capuche The Comfy, la prévisibilité des rom-coms est à la fois effrayante et réconfortante.

Quelqu’un de grand, l’enfant oublié de la tentative de Netflix de la fin des années 2010 de revitaliser la comédie romantique, s’intègre parfaitement dans le genre, malgré des heures supplémentaires pour renverser le trope des romances bâclées. À savoir, l’histoire d’amour se passe à l’envers. Lorsque la journaliste musicale Jenny (Gina Rodriguez) obtient l’emploi de ses rêves au bureau mythologique de Rolling Stone à San Francisco, son petit ami de neuf ans, Nate (Lakeith Stanfield), la largue, laissant Jenny enrôler ses meilleurs amis Blair (Brittany Snow) et Erin (DeWanda Wise) en quête de fermeture et de billets de concert. La relation de Jenny et Nate se déroule dans des flashbacks teintés de néon de sexe passionné et d’arguments sur l’ambition, bifurquant le film en une comédie entre copains et une exploration brûlante de ce à quoi cela ressemble de devenir trop grand pour son partenaire sans le vouloir.

Cette dernière intrigue est ce qui fait de Someone Great la parfaite montre de pandémie tardive (ou précoce, selon à qui vous demandez). Si je devais deviner, nous sortons tous de ces 17 derniers mois un peu plus mal à l’aise. La co-quarantaine a tué des relations que nous pensions durer éternellement, et la routine du travail-sommeil-répétition nous fait quitter des carrières que nous pensions avoir pour toujours. En d’autres termes, la vie semble probablement encore merdique et incertaine pour la plupart des gens, et il est rassurant de voir quelqu’un de fictif accepter cela aussi imparfaitement que le reste d’entre nous.

Le lendemain de la fin de sa relation, Jenny plonge mélodramatiquement dans le célibat, la consommation excessive d’alcool et l’automédication avec Molly (alias ecstasy) procurée par RuPaul alors qu’elle cherche des billets pour un festival de musique. Jenny est attachante dans ses sautes d’humeur, Rodriguez étant légère et aérée lorsqu’elle se dérobe à ses sentiments et les arrête au plus profond d’eux.

Ce désordre est ce qui rend Someone Great si attrayant. Personne ne cherche le gars parfait ou une seconde chance ou l’une de ces autres improbables demandes de comédie romantique. Tout ce que Jenny veut, c’est quelques heures pour se faire foutre et oublier les choses, et c’est quelque chose que même un sceptique de la comédie romantique peut obtenir.

Someone Great est vraiment un film sur l’inquiétude et sur la façon dont elle se manifeste différemment en chacun de nous. Pour Jenny, cela se traduit par de grandes démonstrations d’émotion, pleurant dans le coin d’une bodega sur “Dreaming of You” de Selena. Pour Erin, c’est dans la procrastination et le déni car elle évite de s’engager envers le propriétaire de la boutique avec qui elle couche, dans le but ultime de retarder l’âge adulte. Quant à Blair, elle gère ses angoisses par une confrontation déséquilibrée en trompant son petit ami adoré avec un type de directeur créatif dégingandé.

La conclusion de leurs mécanismes d’adaptation? Un changement soudain ne nécessite pas de solution soudaine, même s’il ne faut que 24 heures aux protagonistes du film pour atteindre cette réalisation. C’est une leçon rafraîchissante, d’autant plus que nous sommes inondés d’histoires d’étés chauds entre filles et d’itinéraires de clubbing et d’introductions sur la façon de combattre votre peur de sortir. Nous n’avons pas encore besoin d’être d’accord avec ce nouveau rythme de vie maladroit – et oui, je suis douloureusement conscient de l’ironie d’un film qui célèbre l’hédonisme m’enseigne cela.

Quelqu’un de grand est mieux regardé avec désinvolture, peut-être avec un tas de linge à vos pieds ou pendant que vous effectuez une autre tâche ménagère banale. Comme Set It Up et le reste de l’ensemble rom-com de Netflix, il est compulsif à regarder, avec une intrigue qui s’améliore moins on y pense. La chimie de Jenny, Blair et Erin est aérée, et le film est à son meilleur lorsqu’il s’appuie sur leur amitié pour des rires bon marché. Exemple: le montage de vêtements – un incontournable des premières comédies romantiques – ressemble à une extension naturelle d’une soirée alors que le trio prend des photos et échange des tenues tout en rappant sur « The Jump Off » de Lil ‘Kim.

La bande originale du film est à la fois un dispositif d’intrigue bienvenu et une béquille, les sélections de chansons se sentant parfois un peu trop sur le nez, comme lorsque Jenny parcourt près d’une décennie de textes et de photos pendant que “Supercut” de Lorde joue. La scénariste-réalisatrice Jennifer Kaytin Robinson a commencé comme blogueuse musicale pour Pigeons and Planes, et une grande partie de l’identité du film provient des listes de lecture Spotify contenant plus de 500 chansons, la plupart des partitions étant réunies pendant la production. Cette symbiose est mieux illustrée dans le dernier flashback de Someone Great, où Jenny et Nate ont des relations sexuelles après une dispute particulièrement incendiaire. “Your Best American Girl” de Mitski joue en arrière-plan, comme une sorte de sonnette d’avertissement alors que Jenny se rend compte que les meilleures parties de sa relation sont terminées et que leurs différences ne sont pas quelque chose que vous pouvez discuter.

Ne vous y trompez pas : Someone Great n’est pas un cinéma bouleversant. Ce n’est même pas la meilleure comédie romantique de ces dernières années. Mais c’est un film apaisant et facile sur lequel revenir lorsque la vie pandémique semble un peu trop intimidante.

Quelqu’un de super est en streaming sur Netflix.

