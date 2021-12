One Life Studios obtient les droits de diffusion exclusifs de Tennis Premier League 2021 avec Sony LIV

L’expertise marketing de SonyLIV sur le contenu sportif permettra à la ligue d’élargir sa base d’audience.

One Life Studios s’est associé à SonyLIV en tant que partenaire de streaming exclusif et officiel pour la troisième saison de Tennis Premier League (TPL). One Life Studios détient les droits exclusifs de licence et de syndication des médias mondiaux de la ligue.

« Nous connaissons l’équipe de TPL depuis longtemps maintenant et leur amour pour le sport et leur enthousiasme sont contagieux. Nous savions que nous étions mandatés pour trouver un partenaire qui partage leur énergie. Avec la solidarité de Sony LIV et sa compréhension de divers types de portefeuilles basés sur le divertissement, ils étaient vraiment la meilleure plate-forme », a déclaré Siddharth Kumar Tewary, producteur et créateur de contenu, OLS.

Avec un objectif commun de faire en sorte que de plus en plus de gens adoptent le tennis et de donner aux jeunes talents une visibilité mondiale, One Life Studios, SonyLIV et TPL se sont réunis pour faire de la ligue un succès mondial. Le format d’équipe audacieux basé sur 20 points de TPL fait déjà parler de lui et l’expertise marketing de SonyLIV sur le contenu sportif permettra à la ligue d’élargir sa base d’audience.

SonyLIV est connu pour apporter un excellent contenu sportif à ses téléspectateurs, Amogh Dusad, vice-président exécutif et responsable de la stratégie et des opérations commerciales, a déclaré SonyLIV. « La plate-forme a offert à ses abonnés une multitude de tournois internationaux premium et nous sommes vraiment ravis d’apporter la très populaire Tennis Premier League sur notre plate-forme. Nous sommes très heureux de collaborer avec One Life Studios et TPL et nous espérons que notre public l’appréciera », a-t-il ajouté.

Parlant d’amener SonyLIV dans le mouvement TPL, Kunal Thakkur et Mrunal Jain, co-fondateur de Tennis Premier League, se sont exclamés à quel point le tennis obtient les yeux qu’il mérite. « Le point culminant de la ligue est son format qui est très excitant à jouer et extrêmement divertissant à regarder. Avec Goran Ivanisevic, Sania Mirza et Leander Paes sur un seul court, ce sera une montre mouvementée. Chez TPL, nous nous attendons tous à une énorme audience pour la ligue à partir de cette saison avec ce partenariat mouvementé », ont-ils ajouté.

