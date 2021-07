One Major Way No Time To Die changera le lien de Daniel Craig et la façon dont Ana De Armas s’intègre

Il est facile de tirer un Never Say Never Again et de jeter une tonne de blagues sur le fait que James Bond est plus âgé, et il y a certainement des gags comme ça dans Pas le temps de mourir. Nous voyons un de ces moments entre Daniel Craig et la nouvelle venue de la série Lashana Lynch, alors qu’elle menace de tirer sur Bond dans le genou “ça marche”. Mais en même temps, Nomi respecte suffisamment Bond pour travailler avec lui sur le terrain, tout en lui faisant vivre un enfer à sa manière excitante. Ce qui, à sa manière, rejoint les sentiments de Lashana Lynch sur la façon dont No Time To Die traite James Bond différemment :