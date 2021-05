One-Man Show Flops à la soirée de clôture de la série de soupers-théâtres de Mar-A-Lago [COMMENTARY] ⋆ 10z viral

On ne s’attend pas à des performances de niveau Tony d’un dîner-théâtre local en Floride, en particulier le soir de clôture. Le personnel et les acteurs sont naturellement fatigués après une saison marquée par des performances peu fréquentées, et le matériel de l’hôte s’est asséché comme une épouse malheureuse mariée emprisonnée par son mariage.

Mais le spectacle auquel nous avons assisté jeudi soir par les joueurs de Mar-A-Lago récemment formés était juste – en un mot – triste! Si c’est ainsi qu’ils clôturent leur première saison tronquée à Palm Beach, cela ne présage rien de bon pour les futures productions qu’ils envisagent de bricoler.

(Photo par Davidoff Studios / .)

Nous avons été promenés devant les piscines qui s’apprêtaient à être fermées face à la saison des ouragans à venir, puis escortés jusqu’à la salle à manger principale. On nous a donné un siège juste assez loin de la scène pour que nous puissions surtout ignorer le “ spectacle ” et les potins sur ce à quoi tout le monde ressemblait (spoiler: ils ressemblaient tous à des morceaux de bacon végétarien blanchi drapés dans des robes de chemises Talbot ou Tommy Bahama) .

Nous avons “ apprécié ” un repas médiocre composé de steaks trop cuits et de frites qui semblaient étrangement proches de la forme et de la saveur d’un certain établissement Golden Arched, suivi d’exactement une boule de glace à la vanille servie dans un bol en plastique de la taille d’une petite main en forme. un chapeau Make America Great Again, dont notre serveur nous a dit que c’était notre «souvenir de clôture». Le «souvenir» de ma compagne s’est brisé en deux dès que sa cuillère a touché le fond, ce que nous avons pris comme un mauvais signe pour le spectacle qui allait commencer.

Un groupe de niveau aéroport-Ramada a joué des versions plutôt molles de «Tie a Yellow Ribbon» et «Sympathy for the Devil» pendant que nous poussions notre «nourriture» dans nos assiettes. Après notre troisième cocktail «Trumpnado» (un mélange de vodka Popov, d’Orange Hi-C et de Mountain Dew avec un coup de grenadine sur le sujet pour imiter les yeux injectés de sang du propriétaire, un insomniaque légendaire), nous avons été lubrifiés juste assez de ne pas s’enflammer spontanément lorsque notre hôte est monté sur scène de manière inattendue et a immédiatement commencé à divaguer d’une manière qui nous a fait penser qu’il avait oublié ses répliques.

Un autre invité sournois a capturé le moment. Gardez à l’esprit que les gens mangeaient encore lorsque cela s’est produit.

Eh bien, nous ne savions pas trop quoi penser de tout cela. Il est assez difficile de donner une évaluation correcte et objective lorsque vous avez l’estomac plein de roches de viande et de carburant à briquet à indice d’octane élevé, ce qui vous fait vous sentir un peu distrait. Nous nous tournerons vers Twitter pour leur interprétation de l’émission car, en fin de compte, c’est leur opinion qui compte le plus pour l’hôte avec ce qui semble être le moins.

Donc, Donald Trump va vraiment jouer son rôle d’élection debout à Mar-a-Lago pour le reste de sa vie. C’est une fin appropriée pour le clown. – Un citoyen plein d’espoir (@ThePubliusUSA) 1er mai 2021

Donald Trump EST Willy Loman dans la production Mar-A-Lago Players de «Death of a Salesman» avec une nouvelle fin où il meurt sur scène au milieu d’une crise de colère #MAGAIsOver pic.twitter.com/WLxFIguoxp – Tara Dublin a écrit un livre entier dans Lockdown (@taradublinrocks) 1er mai 2021

Le leader du monde libre qui vit maintenant seul dans un hôtel partageant des buffets, des espaces communs et du personnel avec des inconnus, aspire tellement à l’attention et à la pertinence qu’il se tient maintenant sur une marche du patio tous les soirs en déclamant à des dizaines de personnes à propos d’un Élection de 6 mois qu’il a perdue pic.twitter.com/xIuZ7jAkZD – Mystery Solvent (@MysterySolvent) 30 avril 2021

Je ferais confiance à cette personne pour me dire où se trouve la station d’omelettes mais c’est à peu près tout pic.twitter.com/WXbb7OKgL3 – Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) 1er mai 2021

Ghost of Presidents Past continue de hanter le moulin de mariage de Floride. pic.twitter.com/1FnL9PhI8t – Le murmure rauque (@TheRealHoarse) 1er mai 2021

Nous avons donné à toute la nuit une demi-étoile car au moins les salles de bain étaient propres pendant que nous étions malades et le Coca light était très froid. Pouvons-nous suggérer qu’un changement de direction pourrait améliorer les choses? Nous pouvons citer quelques mois de leadership compétent à la Maison Blanche au cours des derniers mois à titre de comparaison. Dans tous les cas, nous espérons que nos estomacs auront récupéré à temps lorsque nous vous verrons la saison prochaine!