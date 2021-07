One Piece Odyssey pourrait devenir le nouveau jeu vidéo de Luffy et compagnie

One Piece est, avec Dragon Ball et Naruto, probablement la franchise manga/anime la plus représentée dans l’industrie du jeu vidéo. Cependant, malgré le fait que la marque ‘Pirate Warriors’ soit proche d’être acceptable au niveau de la saga, Luffy et compagnie n’ont pas réussi à avoir ce jeu vidéo différenciant tel que Dragon Ball FighterZ ou Xenoverse. Néanmoins, One Piece Odyssey pourrait être la véritable tentative.

Comme on peut le voir, Bandai Namco et Shueisha se sont associés pour un enregistrement de marque faisant référence au nom One Piece Odyssey susmentionné. Au-delà de cela, la vérité est qu’aucun détail supplémentaire n’a été partagé, la nature du produit est donc complètement inconnue. Cependant, la présence de Bandai Namco suggère fortement qu’il pourrait en effet être le prochain grand jeu vidéo One Piece après « World Seeker ».

Il convient de noter qu’il y a quelques semaines, j’ai également découvert qu’une URL avait été créée qui semblait pointer vers un nouveau film One Piece. Bien que les deux projets puissent être liés au niveau d’une annonce conjointe de Shueisha, il est difficile que ce soit la même chose qu’on pourrait le penser, puisque la présence de Bandai Namco dans un long métrage One Piece est quelque chose qui manque de sens.

Espérons qu’au cours des prochaines semaines, ce qui semble être plusieurs nouveaux projets One Piece en ébullition commenceront à se révéler. La Gamescom 2021, qui se déroulera entre le 25 et le 27 août, devra notamment être prise en compte comme scénario potentiel pour savoir si One Piece Odyssey est un nouveau jeu vidéo ou non.

Source : Areajugones