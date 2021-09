One Piece, plus de 1 000 chapitres, est un chef-d’œuvre du manga Shonen

Image : Shonen Jump

Seules trois choses dans la vie sont certaines pour un shonen otaku: les arcs de tournoi, les finales de la série Studio Trigger se terminant dans l’espace et One Piece se poursuivant jusqu’à la mort thermique de l’univers. J’avais déjà essayé de lire One Piece, mais à chaque fois, j’étais trop intimidé par sa longueur, qui a maintenant dépassé les 1 000 chapitres. Mais entre le temps libre pandémique, Netflix ajoutant commodément les deux premiers arcs de l’anime à la frénésie et l’application Shonen Jump rendant le manga fou peu coûteux, je ne pouvais plus nier l’attrait incontournable de son personnage principal magnétique et la mystérieuse “volonté de D”.

Le premier problème avec la lutte contre une série qui dure depuis aussi longtemps que je suis en vie était de décider comment s’y prendre pour consommer ses médias. Me souvenant de la corvée des saisons de remplissage de Naruto et Bleach, j’ai décidé assez rapidement que je lirais One Piece plutôt que de le regarder. Devoir chercher quels épisodes je devrais regarder ou sauter aurait pris beaucoup de plaisir à vivre l’expérience. De plus, le mangaka Eiichiro Oda répond aux questions des fans à la fin de chaque chapitre. Certaines de ses réponses sont plus révélatrices que d’autres, mais elles aident vraiment à brosser un tableau plus complet de sa vision.

Ce qui distingue One Piece des autres mangas shonen, c’est l’excellente écriture des personnages, l’attention qu’Oda accorde à la construction de son monde et la façon dont la série équilibre à la fois son sujet amusant et sérieux.

Monkey D. Luffy, ses pirates “Straw Hat” et la majorité des personnages de la saga sont excellemment écrits. La personnalité distincte de chaque membre d’équipage rebondit si bien sur les autres que la lecture de One Piece ressemble à une sitcom la moitié du temps. Fondamentalement, je veux vraiment être ami avec les chapeaux de paille, et lire la série pendant la pandémie a aidé à combler un vide laissé par mes parents éloignés de la vie réelle. J’avais les chapeaux de paille pour me tenir compagnie.

One Piece m’a fait pleurer plus d’une fois. Les amitiés éternelles m’ont atteint. Capture d’écran : Shonen Jump / Kotaku

Au fur et à mesure que le nombre de coéquipiers augmente, la série les associe judicieusement afin que de nombreuses dynamiques amusantes puissent émerger. Je suis partisan de toute sortie qui réussit à réunir le navigateur Nami et le tireur d’élite Usopp; leurs plaisanteries en tant que membres les moins puissants de l’équipage mettent en évidence l’ampleur des conflits des chapeaux de paille et ancrent fermement la paire au cœur du cœur collectif de l’équipage.

Chaque personnage a ses propres objectifs et idéaux clairement définis, que ce soit Sanji détestant gaspiller de la nourriture, Nami voulant dessiner une carte du monde entier ou le désir de Zoro de devenir plus fort. Que ces idéaux soient diamétralement opposés ou s’alignent, les personnages de One Piece se sentent plus que des personnages unidimensionnels. Qu’il s’agisse de personnages principaux ou de petits acteurs, ils parviennent tous à jouer un rôle important dans l’histoire en général.

Bien que Luffy soit un personnage statique pour la majorité de la série, il ne souffre pas du même problème de flanderisation de Dragon Ball Z que Goku, dont le niveau de puissance et l’intelligence avaient une relation inverse au fur et à mesure que sa série progressait. Cela ne veut pas dire que l’esprit impétueux et unidirectionnel de Luffy ne pose pas de problèmes à son équipage, mais l’ampleur de ses méfaits ne met pas l’univers entier en danger pour le simple plaisir de prouver qu’il est le plus fort du monde.

Le monde entier de One Piece se sent habité, et cela se voit mieux dans la façon dont Oda parvient à jongler pour étoffer chaque personnage. Même les anciens méchants et personnages secondaires avec lesquels vous ne pensez pas vouloir passer plus de temps parviennent à revenir et à gagner votre affection. Au début des chapitres, Oda donnera un aperçu de ce que font les personnages secondaires pendant que les chapeaux de paille s’aventurent, qui s’intègrent parfaitement dans l’histoire principale.

Lire des arcs narratifs dans One Piece est une expérience unique. Il était ingénieux de la part d’Oda de nommer ses arcs d’après les îles sur lesquelles les chapeaux de paille débarquent tout au long de la série, car chaque fois que je rencontrais un fan de One Piece dans la nature, la première question qu’ils posaient était de savoir sur quelle île j’étais. Je me sentais presque comme un membre de facto de l’équipage accompagnant l’équipage dans son voyage.

Oda prête également attention à chaque détail de la construction de son monde. Des morceaux d’exposition apparemment inoffensifs et désinvoltes relayés par des personnages que je pensais sans importance réussiraient à être pertinents pour l’intrigue jusqu’à 300 chapitres sur toute la ligne.

De plus, One Piece est vraiment le manga le plus drôle que j’aie jamais lu. Les conceptions bizarres et bizarres des personnages s’avèrent très expressives, et la comédie burlesque donne effectivement au lecteur un espace pour respirer entre les points de l’intrigue et les décharges d’exposition lourdes.

Les problèmes modernes nécessitent des solutions modernes. Capture d’écran : Shonen Jump / Kotaku

One Piece est également une lecture très uniforme. Oda construit les arcs de l’histoire de One Piece pour se terminer proprement autour de la barre des 100 chapitres, généralement avec une sorte de célébration qui se termine par un grand festin. Cela fait que leurs réalisations dans l’arc précédent se sentent également comme une récompense pour un lecteur. Bien sûr, tout comme les arcs atteignent une sorte de conclusion, l’histoire se prépare à se lancer dans un nouvel arc qui surpasse en quelque sorte l’arc précédent.

Sa politique est étonnamment au point, aussi, avec un complot heureusement politique. Je ne m’attendais pas à ce qu’un manga shonen devienne politique et colle à la manière dont il aborde des sujets tels que les gouvernements corrompus, la propagande de fausses informations, les crimes de guerre, l’esclavage, le racisme et le génocide, mais One Piece le fait.

Chaque île avait son propre dilemme politique, et les mésaventures des Chapeaux de Paille les placent dans le rôle de combattants accidentels de la liberté plutôt que les pirates opportunistes traditionnels auxquels son monde s’attend. J’ai été surpris par les nuances affichées par les personnages lorsqu’ils abordent ces sujets difficiles et par la façon dont ils respectent le poids que de tels événements importants auraient sur les habitants d’une île. La série parvient à faire preuve de maturité émotionnelle sans être moralisateur sur ses valeurs, et n’a pas peur de laisser les moments être lourds et d’expliquer pourquoi les situations désastreuses causées par des figures d’autorité assoiffées de pouvoir devraient être confrontées à la rébellion.

Luffy était sur le point d’attaquer et de détrôner Dieu avant que ce ne soit cool. Capture d’écran : Shonen Jump / Kotaku

Maintenant que je ne suis plus à la tête de One Piece et que j’ai rattrapé les lecteurs hebdomadaires du manga, je peux dire que de East Blue à Wano Country, mon voyage de lecture de One Piece a plus que payé.

Dire que One Piece est fou cette semaine est un euphémisme. Cela a été un bien fou pour plus de 1000 chapitres. Les gens qui défendent la série comme le meilleur manga shonen jamais écrit ont vraiment des arguments assez solides; aucune série shonen depuis Hunter x Hunter a tellement défié mes attentes quant à ce que le genre peut être.

Bizarrement, cela ne me dérangerait pas qu’Oda continue One Piece pendant 1 000 chapitres supplémentaires, car après 24 ans, on a l’impression qu’il a à peine effleuré la surface de ce monde sauvage dont il a rêvé. Mais apparemment, il cherche à conclure au cours du prochain arc ou des deux prochains. Dis que ce n’est pas le cas, Oda ! J’ai l’impression de m’installer et j’ai hâte de voir la suite de ce voyage.