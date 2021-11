One Piece Voice Actors sur le 1000e épisode historique

Image : @Eiichiro Oda / Shueisha / Toei Animation

Avec son homologue manga dépassant les mille chapitres et une série Netflix live-action à venir, One Piece, l’une des séries shonen les plus anciennes de l’anime, entrera dans l’histoire de la franchise cette semaine avec la première de son 1000e épisode. L’épisode historique sera diffusé sur Funimation et Crunchyroll le 20 novembre.

Cela fait 22 ans que Monkey D. Luffy et ses pirates au chapeau de paille sont apparus pour la première fois sur les écrans des télévisions japonaises en octobre 1999 et se sont lancés dans leur voyage pour trouver le trésor sacré du légendaire pirate Gol D. Roger, la pièce unique. Avant la première, Kotaku s’est entretenu avec trois des doubleurs anglais de One Piece, Eric Vale, Mike McFarland et Colleen Clinkenbeard.

Lire la suite: Je viens de lire 1 025 chapitres de One Piece, et c’est un sacré chef-d’œuvre

Bien qu’il y ait de l’excitation dans l’air, atteindre un tel jalon n’est pas venu sans difficultés. L’usure de la voix est un problème courant chez les comédiens de doublage anglais, en particulier compte tenu du style des personnages et du temps qu’ils y consacrent.

Comme les poumons aguerris de Clinkenbeard peuvent le confirmer, son personnage Luffy a un ton bourru, plus qu’il n’était censé l’être au départ. Jouer Luffy fait assez mal pour justifier un examen. Lorsque le doublage de One Piece est revenu en 2020 après une brève interruption, Clinkenbeard a subi une laryngoscopie pour vérifier sa santé vocale. Elle a surpris son médecin avec la façon dont ses cordes vocales se sont resserrées après qu’ils n’ont pas pu résister à lui demander de « faire la voix ».

« Je pense que ça différencie [Luffy] de beaucoup d’autres voix de garçons que je joue, parce qu’il est si profondément qui il est. Il n’y a pas de chichi là-dessus. Il est ce personnage. Cela fait mal, mais cela en vaut également la peine », a-t-elle déclaré.

G/O Media peut toucher une commission

Et obtenir cette voix juste, n’était pas seulement une question pour Clinkenbeard. Pour Vale, obtenir le ton parfait pour le chef fumant à la chaîne du Chapeau de Paille pendant des années dépendait apparemment de l’haleine du matin.

« Nous nous sommes installés sur l’idée de Mike selon laquelle ma voix de personnage serait ma voix du matin. Cette voix rauque, horrible et enfumée avec laquelle tout le monde se réveille le matin avant de se brosser les dents est l’endroit où [Sanji’s] la voix est assise », a-t-il déclaré.

En tant que directeur de remplacement de dialogue automatisé pour One Piece et acteur de doublage pour Buggy, McFarland devait trouver le ratio clown-pirate idéal pour le personnage.

Lire la suite: Eiichiro Oda fait le point sur la série One Piece en direct de Netflix

McFarland a trouvé son ratio clown-pirate grâce à l’influence des illustrations de son personnage, de la musique d’accompagnement et de la forte performance vocale de son homologue japonais, Shigeru Chiba.

Étant des vétérans chevronnés de la série, quelle que soit la douleur subie par les trois acteurs de la voix pour donner vie à leurs personnages, cela en valait la peine à long terme.

« En tant qu’acteur, la plupart du temps, lorsque vous êtes jeté dans une cabine, vous essayez de rendre justice à ce que vous voyez dans le japonais original. Une partie du processus consiste à dire : « D’accord, alors pourquoi je fais ça ? Dois-je m’en réjouir ? Dois-je être manipulateur à ce sujet ? » Et je n’ai pas ces questions avec Luffy. Je le connais juste », a déclaré Clinkenbeard.

Et que son personnage parle doucement ou à tue-tête, une quasi-garantie avec le Star Clown Warlord of the Sea, McFarland dit qu’il prend des décisions conscientes sur chaque détail de sa voix, même dans l’épisode 1 000.

« Plutôt que de simplement aborder tous les aspects techniques… tout doit sonner comme si c’était un monde réel où tout se passe et il n’a pas besoin d’être moins que cela », a-t-il déclaré.

Une partie du doublage de One Piece pendant si longtemps signifie s’assurer que les bases établies par les performances de l’acteur de doublage japonais d’origine et l’esprit de son matériel source sont préservés.

Un millier d’épisodes est intimidant non seulement pour ceux qui travaillent sur la série, mais aussi pour les téléspectateurs. Une question que les acteurs reçoivent souvent lors des conventions est de savoir comment les nouveaux arrivants devraient commencer la tâche peu enviable de démarrer One Piece. Les films peuvent être un bon point de départ plutôt que de parcourir les 1 000 épisodes, recommandent Vale et McFarland.

« Je pense que c’est un bon endroit pour se lancer et découvrir ce qui se passe dans un petit résumé [movie] où tu ne regardes pas seulement les 30 premiers [episodes] », a déclaré McFarland.

Vale dit aux gens qui sont intimidés par le nombre d’épisodes de ne pas les regarder tous en une seule séance, si cela était même possible. Peut-être, à la place, commencez par un seul.

« Vous ne regardez jamais mille épisodes à la fois. Vous ne faites que regarder l’épisode que vous regardez. Alors asseyez-vous [and] Regarde ça. Si vous l’aimez, il y en aura un autre », a-t-il déclaré.

Clinkenbeard, aussi, met en garde contre la frénésie de regarder la série. One Piece ne concerne pas la destination, dit-elle. C’est le voyage. Clinkenbeard a comparé la tâche à manger une baleine, une bouchée à la fois.

« N’essayez pas de courir à travers ça. La pire chose que vous puissiez faire est d’essayer de rattraper votre retard, car cela signifie que vous n’appréciez pas le voyage », a-t-elle déclaré. « De plus, Luffy serait assez en colère contre les gens qui veulent atteindre la fin au lieu de s’amuser pendant leur voyage. Profitez simplement d’un épisode à la fois, et ne vous attendez pas à ce que vous y parveniez. Ce n’est pas le propos. Le but est d’en profiter.