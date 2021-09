ONE : Révolution : Joshua Pacio défend sa ceinture Trilogy Strawweight contre Yosuke Saruta

in

Josué Pacio mettra en ligne sa ceinture de poids en paille de UN championnat dans un combat de trilogie avant Yosuke saruta qui servira d’engagement co-star MMA du UN : Révolution.

Pacio, double champion de la catégorie, vient de réaliser sa deuxième défense de départ en s’imposant par décision partagée à Alex Silva dans le ONE Championship : Fire and Fury, tenue en janvier 2020.

Avis

Le Philippin, sous contrat avec ONE depuis 2016, a égalisé la série avec Saruta l’assommant, d’un coup de pied à la tête, au premier tour lors de la ONE Championship : Racines de l’honneur. Les Japonais l’avaient détrôné cinq mois plus tôt par décision unanime.

Saruta, ancien champion des poids mouches de Shooto, arrive à ONE : Révolution sur une séquence de deux victoires consécutives : un KO contre Daichi kitakata et une décision unanime sur les tableaux de bord contre l’ancien monarque des Pajas, Yoshitaka naito.

The ONE: Revolutión aura lieu ce 24 septembre depuis le Singapore Indoor Stadium de Kallang.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité