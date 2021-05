One River Asset Management soumet une proposition à la SEC pour un ETF Bitcoin neutre en carbone

Le gestionnaire de fonds institutionnel de crypto-monnaie One River Asset Management a rejoint la longue liste de gestionnaires d’actifs qui demandent l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin.

Jusqu’à présent, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a refusé d’approuver quoi que ce soit malgré l’assaut des propositions.

Jetons MC02 pour représenter la réduction de carbone

Apportant une nouvelle tournure à un récit déjà ancien, One River vise à répondre aux préoccupations actuelles en matière d’émissions de carbone de Bitcoin.

Selon un dépôt S-1 soumis à la SEC hier, One River affirme que son ETF Bitcoin visera à réduire l’empreinte carbone de Bitcoin.

Cela verra le One River Carbon Neutral Bitcoin Trust acheter et retirer les crédits de carbone pour les émissions de carbone estimées liées au Bitcoin que le Trust détiendra.

One River tirerait parti de son partenariat avec la plateforme de crédit carbone Moss. Pour chaque Bitcoin possédé, One River achètera et brûlera des jetons MC02 à base d’Etherum pour compenser les émissions de carbone. Le jeton MC02 est un jeton de crédit carbone créé pour compenser les émissions de carbone.

Ces jetons fongibles seront cryptés et tokenisés à l’aide de la blockchain, et ils seront stockés sur un registre géré par la société de logiciels Verra.

La proposition d’ETF vert de One River sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) et Coinbase a été sélectionné en tant que dépositaire du Trust.

One River affirme que l’initiative vise à permettre aux investisseurs crypto soucieux du climat de s’exposer à Bitcoin et Ethereum sans se soucier des risques environnementaux sous-jacents.

Les ETF Bitcoin ont été un sujet brûlant aux États-Unis ces derniers temps. Suite à une série de réfutations de la SEC, les sociétés d’investissement innovantes ont continué à défendre leur cause. L’un des critiques les plus célèbres de l’initiative était l’ancien président de la SEC Jay Clayton, qui estimait que l’industrie de la cryptographie n’était pas encore mûre pour une offre d’ETF.

Invoquant des manipulations de marché et des fraudes, Clayton a refusé tous les dépôts d’ETF qui lui sont parvenus pour la plus ancienne crypto-monnaie du monde.

Cependant, Clayton semble avoir dépassé cette vision pessimiste de l’industrie en plein essor. Il est actuellement conseiller pour One River, rejoignant le Conseil consultatif académique et réglementaire du cabinet en mars 2021.

L’implication de Clayton dans le dépôt en cours pourrait jouer en faveur de One River suite à son expérience avec la SEC. Avec One River ciblant soigneusement la signature énergétique de l’exploitation minière Bitcoin, cela pourrait annoncer une nouvelle ère d’offres ETF dans l’espace crypto.

Empreinte carbone crypto: un point noir

L’empreinte carbone des protocoles de preuve de travail (PoW) tels que Bitcoin et Ethereum a été un sujet très discuté dans le domaine de la cryptographie au cours des deux dernières semaines.

L’algorithme de consensus PoW demande beaucoup d’électricité car les mineurs ou les validateurs doivent rivaliser pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. Cela voit beaucoup d’énergie utilisée.

Comme indiqué par l’Université de Cambridge dans un indice de consommation de Bitcoin, les émissions de gaz à effet de serre de la crypto-mine ont inquiété les investisseurs et les militants pour le climat. Selon l’indice dédié uniquement à l’exploitation minière BTC, PoW consomme jusqu’à 112,57 TWh d’électricité par an, plus que les petits pays européens.

Cette demande d’énergie colossale a vu Elon Musk, partisan pro-crypto, renoncer à son engagement envers la crypto-monnaie assiégée. Musk a déclaré que son entreprise automobile n’accepterait plus Bitcoin comme paiement pour ses voitures électriques dans un tweet. Selon le milliardaire excentrique, l’empreinte carbone de BTC n’était pas durable sur le plan environnemental et il est prêt à adopter un protocole avec moins de 1% de la demande énergétique de BTC.

Les implications environnementales des protocoles PoW ont vu les protocoles cryptographiques intensifier leur transition vers un algorithme de consensus de preuve d’enjeu (PoS), qui consomme moins d’énergie et est beaucoup plus rapide. Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse, pilote sa blockchain vers un PoS dans les mois à venir.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.