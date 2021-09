One River Digital lève 41 millions de dollars auprès de Goldman Sachs et Coinbase

One River Digital, un fonds spéculatif axé sur la crypto-monnaie qui offre une exposition au Bitcoin (BTC) et à l’Ether (ETH), a clôturé son premier tour de financement après son lancement l’année dernière.

Le président de One River Digital, Sebastian Bea, a confirmé mercredi que la société avait levé 41 millions de dollars lors d’un tour de table de série A auprès d’investisseurs, dont Goldman Sachs et Coinbase Ventures.

Parmi les autres investisseurs figuraient l’assureur mondial diversifié américain Liberty Mutual Insurance et une société de gestion d’investissements alternatifs, Infinity Investment Partners, comme One River Digital l’a annoncé le 21 septembre.

Selon le président de One River Digital, le nouveau capital aidera l’entreprise à augmenter encore ses opportunités d’investissement pour soutenir l’écosystème numérique.

«Nous utiliserons ces fonds pour accélérer notre échelle dans les investissements, la distribution et les opérations. Ces fonds nous aideront à mieux poursuivre notre objectif, qui est d’aider les institutions à accéder et à investir dans l’avenir de la finance », a déclaré Bea.

Comme indiqué précédemment, One River Digital a été fondée en 2020 par Eric Peters, fondateur et PDG de la société mère de la startup, One River Asset Management. Le fonds crypto est largement connu dans la communauté crypto, accumulant environ 600 millions de dollars en Bitcoin et Ether fin 2020, générant des bénéfices énormes à la suite d’un rallye massif de crypto-monnaie début 2021.

One River est soutenu par le gestionnaire de hedge funds milliardaire Alan Howard, co-fondateur de Brevan Howard, qui aurait acquis une participation de 25% dans One River Asset Management en octobre.

« L’expérience et l’expertise de cette équipe, ainsi que nos investisseurs existants chez Brevan Howard et notre Conseil consultatif académique et réglementaire, seront d’un grand avantage pour One River alors que nous poursuivons notre mission d’être le premier gestionnaire d’investissement institutionnel dans les actifs numériques. dit Peters.

Comme indiqué précédemment, One River Digital a créé son conseil consultatif universitaire et réglementaire en mars 2021, réunissant des personnalités de l’industrie telles que Jay Clayton, ancien président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. En mai, One River Digital a demandé un fonds négocié en bourse Bitcoin neutre en carbone.