One Spider-Man: Into The Spider-Verse Star aurait le cœur brisé s’il n’était pas dans la suite

Lorsque nous avons rencontré Peter B. Parker de Jake Johnson dans Spider-Man: Into the Spider-Verse, il était dans une période difficile, ayant perdu sa tante May et séparé de Mary Jane Watson, entre autres complications de la vie. Mais après son passage aux côtés de Miles Morales et des autres héros araignées du film, Peter est revenu à sa réalité dans un état d’esprit plus sain, et nous l’avons vu faire le premier pas pour réparer sa relation avec MJ. Où que nous le trouvions dans la suite, il n’hésitera probablement pas à aider Miles à faire face à toute menace multiversale qui a fait son apparition cette fois-ci.