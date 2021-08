“One Too Many” de Keith Urban & P!nk est son 43e hit dans le top 10 des airs de country

Keith Urbain a marqué son 43e Top 10 sur le palmarès Country Airplay de Billboard avec « One Too Many », mettant en vedette P!nk. Le single Hit Red/Capitol Nashville grimpe de 12 à 10 dans le nouveau sondage, étendant sa série de tels succès sur le graphique à une période de 21 ans.

La chanson, écrite par Peter Wallevik, Cleo Tighe, Boy Matthews, Daniel Davidsen et Mich Hansen, est tirée de l’album actuel d’Urban et pays en tête des charts The Speed ​​Of Now Part 1. “One Too Many” en est à sa 45e semaine dans le classement, et 46e sur Hot Country Songs, où il plonge 11-13.

Le succès des charts représente également un deuxième top tenner country peut-être inattendu pour la pop star P!nk, qui a été n ° 1 pendant une semaine en 2016 en tant qu’artiste vedette de “Setting the World on Fire” de Kenny Chesney. Urban a fait son entrée dans le Top 10 Country Airplay à l’été 2000 avec “Your Everything”. Il a atteint le cap des 40 meilleurs tenners en octobre 2019 avec « We Were ».

Urban était à égalité avec Toby Keith à la cinquième place de la liste des artistes ayant le plus de succès dans le Top 10 sur Country Airplay depuis le lancement du classement en 1990. Comme le rapporte Billboard Country Update, le 43e succès d’Urban lui donne la possession exclusive de ce classement. Détroit de George reste en tête avec pas moins de 61 titres du Top 10, suivis de Chesney et Tim McGraw, qui en ont 58 chacun. Alan Jackson occupe la quatrième place avec 51 gagnants du Top 10.

Lorsque l’album est sorti récemment, Urban a déclaré à Variety of P!nk : « Il y a beaucoup de grands chanteurs [that] savent très bien utiliser leur voix. Mais elle fait partie de ces rares, rares artistes qui peuvent raconter l’histoire quand elle chante – vraiment raconter l’histoire – et je le sens.

“Et peu importe si c’est ‘Get This Party Started’ ou quelque chose de The Greatest Showman, les extrémités complètement opposées des choses… toute la force, la crudité, le courage, l’arrogance – toutes les couleurs de l’humanité, je me sens toujours que quand elle chante.

Achetez ou diffusez The Speed ​​Of Now Partie 1.