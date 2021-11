One UI 4 (Android 12) apporte le support eSIM aux appareils US Galaxy S21

Plus tôt cette semaine, Samsung a commencé à déployer la version stable de One UI 4 basée sur Android 12 pour les propriétaires de la série Galaxy S21. Il s’agit de l’une des plus importantes mises à jour d’Android que nous ayons vues depuis des années, car la mise à jour One UI 4 apporte le point de vue de Samsung sur le thème Material You avec des couleurs dynamiques et une nouvelle palette de couleurs pour personnaliser l’apparence et la sensation de votre appareil. Mais la mise à jour apporte également une fonctionnalité tant attendue pour les propriétaires du Galaxy S21 ici aux États-Unis.

Source : u/i_love_the_usa1776 / Reddit

Selon un article de u/i_love_the_usa1776 sur Reddit, la mise à jour vers One UI 4 ajoute également la compatibilité eSIM. Il s’agit d’une fonctionnalité disponible depuis un certain temps sur les versions mondiales de la série Galaxy S21, mais jusqu’à présent, elle n’était pas disponible si vous habitez aux États-Unis.

Comme indiqué par XDA, la fonctionnalité semble d’abord être déployée pour ceux qui utilisent le Galaxy S21 sur Verizon ou T-Mobile. Il semble que la fonctionnalité eSIM n’ait pas encore été activée sur les variantes déverrouillées de l’appareil, mais nous ne serons pas surpris si ce n’est qu’une question de temps avant que le commutateur ne soit basculé pour ces appareils.

En utilisant une eSIM, vous n’avez plus à vous soucier d’utiliser une carte SIM physique avec votre appareil. Cela ouvre la porte à plus de flexibilité lors de l’activation des appareils sur l’opérateur de votre choix. Mais grâce à l’inclusion à la fois d’un plateau de carte SIM physique et d’une eSIM, vous pouvez désormais utiliser votre Galaxy S21 avec jusqu’à deux des meilleurs opérateurs sans fil sur le même appareil. Fini le temps où vous deviez échanger votre carte SIM uniquement pour accéder à un autre réseau (comme une carte SIM professionnelle). Au lieu de cela, vous pourrez désormais associer deux numéros de téléphone différents au même appareil.

La mise à jour One UI 4 est déjà déployée pour les propriétaires des trois appareils Galaxy S21, ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’elle n’arrive sur vos appareils. Et avec T-Mobile et Verizon déjà à bord, les opérateurs essaient de diffuser cette mise à jour massive au plus grand nombre d’utilisateurs possible, le plus rapidement possible.

