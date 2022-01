One UI 4 (Android 12) atteint le Galaxy A52, le S10 Lite et d’autres modèles américains

En ce qui concerne la mise à jour One UI 4 (Android 12), Samsung est définitivement sur une lancée. La société continue de produire One UI 4 sur de plus en plus de téléphones à un rythme incroyable, dépassant souvent son propre calendrier de mise à jour. Désormais, davantage de modèles internationaux et américains bénéficient de la mise à niveau Android 12, y compris le Galaxy A52 de milieu de gamme.

Suivant de près la mise à jour du Galaxy A72, SamMobile rapporte que les modèles Galaxy A52 sont les prochains modèles de la série A à recevoir la mise à jour stable. Notez qu’il s’agit du modèle 4G du téléphone et non de la variante 5G – bien que ce modèle ne soit probablement pas loin derrière – et il semble être déployé en Russie pour le moment avec la version du micrologiciel. A525FXXU4BUL8. C’est assez impressionnant étant donné qu’il s’agit de téléphones de milieu de gamme, et les téléphones de la série A n’étaient pas censés recevoir Android 12 stable avant février au plus tôt.

De plus, Samsung semble déployer la mise à jour du Galaxy S10 Lite, les utilisateurs espagnols recevant déjà la version du micrologiciel. G770FXS6FULA.

En ce qui concerne les modèles américains, la mise à jour a commencé à atteindre la série Galaxy Note 20 sur Verizon et les modèles déverrouillés, ce qui signifie qu’un déploiement plus large aux États-Unis est en cours. Cela est également vrai pour les meilleurs téléphones pliables de Samsung, y compris le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, qui reçoivent la mise à jour déverrouillée et sur davantage d’opérateurs américains.

Cela intervient après que la mise à jour était déjà disponible sur les modèles internationaux de la série Galaxy Note a Z.

Cela dit, le rythme de déploiement de Samsung a été tout simplement impressionnant, compte tenu du nombre de modèles qu’il doit prendre en compte. Vous pouvez vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Selon l’opérateur et la région, la mise à jour peut prendre un certain temps, mais compte tenu du rythme, vous n’aurez peut-être pas à attendre longtemps.

