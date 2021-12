One UI 4 (Android 12) est désormais déployé pour les téléphones Samsung Galaxy S10 et S20 FE

Plus tôt cette semaine, Samsung a repris le déploiement stable de One UI 4 pour ses meilleurs téléphones Android après avoir résolu un problème de compatibilité entre la mise à jour et Google Play.

Il a également étendu le déploiement aux téléphones Galaxy Note 20, Galaxy S20 et Galaxy Z Fold 2. Maintenant, la société a commencé à diffuser la mise à jour Android 12 sur quelques appareils supplémentaires, notamment la série Galaxy S10 et le Galaxy S20 FE.

Selon SamMobile, la mise à jour One UI 4 pour le Galaxy S10, le Galaxy S10+ et le Galaxy S10e arrive en tant que version G97xFXXUEGULB.

En plus d’une tonne de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité Android de décembre 2021 au trio. Pour l’instant, le déploiement semble être limité aux utilisateurs en Allemagne. Il convient toutefois de noter que la série Galaxy S10 ne devrait recevoir la mise à jour One UI 4 aux États-Unis qu’en février 2022.

Le Galaxy S20 FE, qui fait toujours partie des produits phares les plus populaires, a également commencé à recevoir la mise à jour stable One UI 4. Selon XDA Developers, la mise à jour arrive en tant que version G781BXXU4DUL9 pour la variante 5G du téléphone.

Actuellement, il semble que le déploiement soit limité aux utilisateurs en Suisse. La mise à jour sera probablement étendue aux utilisateurs de quelques pays supplémentaires au cours des prochains jours.

