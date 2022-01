One UI 4 basé sur Android 12 arrive maintenant pour le Samsung Galaxy Z Flip et Tab S7

Bien avant qu’Android 12 ne devienne stable en octobre, nous savions que de nombreux appareils Samsung Galaxy bénéficieraient de la mise à jour, mais nous ne connaissions pas le calendrier exact. Si quoi que ce soit, vous seriez pardonné de vous attendre principalement à ce que les produits phares de 2021 voient leur mise à jour cette année, tandis que Samsung s’inquiéterait peut-être que les appareils plus anciens aient un avant-goût des goodies Android 12 en 2022 – clairement, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. C’est presque comme si quelqu’un chez Samsung avait lancé le défi de déployer autant de mises à jour One UI 4 que possible avant la fin de l’année, car Android 12 est désormais officiel pour les OG Galaxy Z Flip et Galaxy Tab S7.

Samsung a commencé à déployer sa mise à jour stable One UI 4 vers les Galaxy Z Flip et Z Flip 5G d’origine aujourd’hui, ce qui signifie que toute la famille Z Flip est officiellement sur la dernière version d’Android (par SamMobile). La mise à jour arrive déjà pour les appareils en Suisse et en Italie et devrait arriver dans d’autres pays dans les prochains jours.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Comme cela est devenu typique de Samsung ces derniers temps, une mise à jour à la fois ne semble pas suffire, et à cette fin, nous voyons également la société pousser Android 12 vers ses tablettes haut de gamme actuelles, la Galaxy Tab. S7 et S7+. Les nouvelles mises à jour, portant les versions de firmware T870BXXU2CULC pour la Tab S7 et T976BXXU2CULC pour la Tab S7+, sont déjà largement diffusées en Europe (y compris en Suisse, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni). Malheureusement, les utilisateurs de Galaxy Tab S7 FE devront peut-être attendre un peu plus longtemps, car la mise à jour ne semble pas encore disponible pour cette tablette.

Si vous possédez l’un des appareils, vous pouvez vérifier manuellement si la mise à jour est disponible pour vous en accédant à Paramètres > « Mise à jour du logiciel » > « Télécharger et installer ». Nous croiserons les doigts et espérons que Samsung a correctement testé les mises à jour pour nous assurer qu’elles ne sont pas truffées de bugs.

Découvrez toutes les couleurs Samsung Galaxy S22 et S22 Ultra parmi lesquelles choisir dans ces nouveaux rendus

Samsung n’a pas l’intention de réparer ce qui n’est pas cassé

Lire la suite

A propos de l’auteur

Haroun Adamu (36 articles publiés)



Haroun est devenu un passionné d’Android en 2014 et suit avidement l’industrie depuis lors. Actuellement étudiant en médecine, il sert également de rédacteur SEO pour les petites entreprises. Lorsque vous ne parcourez pas le net à la recherche des dernières nouvelles technologiques, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de travailler sur Homeripped, son site Web de fitness.

Plus de Haroun Adamu