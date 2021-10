One UI 4 Beta 3 commence à se déployer dans la foulée du lancement stable d’Android 12

Les propriétaires de Samsung Galaxy S21 en Corée du Sud ont droit à la 3e version bêta de One UI 4, selon un article de la communauté sur le forum de Samsung.

La mise à jour semble héberger un certain nombre de corrections de bugs qui devraient rendre la version bêta plus stable alors que Samsung finalise son logiciel. Il est à noter que le journal des modifications indique que la mise à jour est basée sur la version finale de l’AOSP de Google pour Android 12, ce qui signifie que nous pourrions nous approcher de la version finale de One UI 4.

Il semble également y avoir des améliorations au thème de couleur dynamique qui a été introduit dans la deuxième version bêta de One UI 4. Les modifications supplémentaires incluent les suivantes (via la traduction) :

Correction d’un problème où seuls certains menus étaient partiellement non traduits juste après la mise à jour porta(ble) Google AOSP reflété (la version finale de Google a été reflétée) L’effet de défilement est passé de la forme de lueur existante à la forme d’étirement (Android 12 a changé) Commande vocale dans l’appareil photo Amélioration de la méconnaissance Animal de compagnie effet d’éclairage appliqué Stabilisation de la fonction du thème de couleur Problème de raccourci clavier résolu Appels/sms sur d’autres appareils résolu Bixby n’appelant pas sur l’écran de verrouillage résolu Problème de fermeture forcée de l’interface utilisateur système Beaucoup d’autres Appliquer des améliorations

Bien qu’il ne soit pas répertorié, un utilisateur (via SamMobile) note que Samsung a apporté quelques modifications à l’application Météo, avec de nouvelles animations et plus de publicités.

Il s’agit de la nouvelle application météo entièrement repensée dans la version 3 de One UI 4 Beta.

Les publicités ont complètement disparu et les nouvelles animations sont incroyables. pic.twitter.com/L9Pc6d8TOo – Tron ❂ (@FrontTron) 20 octobre 2021

One UI 4 Beta 3 arrive juste après que Google a publié la version stable d’Android 12 sur les anciens smartphones Pixel, apportant des fonctionnalités « exclusives à Pixel » comme Material You. Google dit qu’Android 12 devrait être déployé sur certains des meilleurs téléphones Android d’OEM comme Samsung plus tard cette année, et un représentant de la communauté Samsung a indiqué que la société vise à lancer d’ici décembre.

Alors que la 3e mise à jour bêta semble être déployée en Corée, elle ne devrait pas tarder à atteindre d’autres régions où la bêta est en ligne, y compris les États-Unis. Jusqu’à présent, seuls les modèles Galaxy S21 sont éligibles pour la bêta, et aucun de nos modèles n’apparaît. pour avoir la mise à jour tout de suite.