One UI Watch, le nouveau logiciel pour montres Samsung qui fera ses débuts avec la Galaxy Watch 4 | La technologie

Dans le cadre du Mobile World Congress 2021, Samsung a présenté le nouveau logiciel pour montres qu’il a préparé et qui sera publié par le Samsung Galaxy Watch 4.

Il y a quelques mois, Google et Samsung ont annoncé une alliance pour obtenir un logiciel amélioré pour les montres intelligentes. Samsung a fait aujourd’hui le premier pas vers cette destination, dans le cadre d’un Mobile World Congress 2021 décaféiné en raison des pertes qu’il a subies en termes d’assistance aux entreprises et de la pandémie, One UI Watch a été présenté dans la société.

Ce nouveau logiciel sortira dans la prochaine famille Galaxy Watch 4, mais pour cela il faudra attendre au moins quelques mois car Samsung n’a pas donné de date de présentation et n’a montré aucune avancée matérielle. La présentation s’est concentrée sur toutes les améliorations apportées à One UI Watch, qui ne sont pas rares.

Ayant formé une alliance avec Google, Ce nouveau logiciel est basé sur Android Wear et comporte des touches Tizen OS, telles que la possibilité de créer des cadrans de montre personnalisés de manière simple et confortable.. Parmi ses nouveautés figure également la création d’une nouvelle application de paramétrage.

De plus, étant devant deux sociétés de premier plan telles que Samsung et Google, la gamme d’applications compatibles avec One UI Watch sera large. Tout au long de la présentation, ils ont souligné que les applications les plus populaires telles que Spotify ou Google Maps seront disponibles dès le début. et beaucoup plus.

Ils se sont également concentrés sur l’amélioration de l’expérience utilisateur, c’est pourquoi ils ont créé une option qui permet aux applications installées sur l’appareil mobile d’être également installées automatiquement sur la smartwatch. Ils n’ont pas donné plus de détails, cela a été une présentation pour ouvrir la bouche car le rendez-vous important avec Samsung sera à la fin de l’été et nous espérons y voir sa nouvelle gamme de terminaux pliants, montres avec One UI Watch et autres surprend.