One Vision, épisode 31 de la série de vidéos « The Greatest »

Cette semaine, l’épisode 31 de de la reine La série de vidéos « The Greatest » revisite un autre des succès marquants du groupe, « One Vision », et raconte l’histoire fascinante d’une chanson qui semble avoir commencé par parler de Martin Luther King… et qui a fini par être terminée avec l’aide d’un Menu chinois à emporter. Vous pouvez regarder l’épisode en entier ci-dessous.

« One Vision » n’a également marqué que la deuxième chanson de la carrière de Queen à être créditée comme écrite par Queen plutôt que par un membre spécifique du groupe.

L’écriture de « One Vision » a commencé en septembre 1985. À la suggestion de Freddie, Queen est retournée aux Musicland Studios à Munich, en Allemagne, avec l’idée de se réunir pour « voir ce qui s’est passé ».

John Deacon déclare : « Freddie était au téléphone et il voulait retourner en studio et faire d’autres enregistrements. Donc, à la fin, nous sommes revenus et nous avons enregistré un autre single. C’était vraiment son idée, que nous puissions entrer et écrire une chanson ensemble.

« C’est crédité comme une composition de Queen, mais pour être honnête, je dirais que ce sont principalement Roger, Brian et Freddie qui ont écrit la majeure partie. »

La création de la chanson a commencé avec un riff créé par Brian, et quelques idées de paroles de Roger…

Roger Taylor : « Oui, j’avais une sorte de jeu de paroles que je pense avoir utilisé pour deux chansons en fait, avec une sorte d’amendements. Je pense que cela a commencé avec ces paroles et nous avons littéralement écrit la chanson entre nous en studio, autour de ces paroles vraiment. Nous jetions tous des morceaux d’os de poulet.

Alors que « One Vision » commençait à prendre forme, il était clair que Queen était à un stade où cette façon de travailler leur convenait.

Brian May : « Nous savons où nous arrêter les uns avec les autres, nous savons jusqu’où nous pouvons aller et nous nous respectons, je pense. Nous pensons que malgré tous les problèmes que nous pouvons avoir, cette reine est toujours quelque chose de précieux.

« Il se passe quelque chose qui est une situation où vous pouvez être créatif et si cela fonctionne pendant longtemps, vous êtes très chanceux. Je suis sûr que je peux quitter le groupe et je peux trouver des gens à jouer qui feront exactement ce que je leur dis, mais ce ne sera pas la même chose que ce que nous avons.

Roger Taylor : « C’était vraiment une bonne collaboration de tout le monde, je veux dire que Brian a proposé le riff, puis John a proposé la partie basse, et Fred a proposé un menu chinois qu’il lisait à la fin. Nous avons une version en fait quelque part… il parcourt la moitié du menu. C’est pourquoi nous avons gardé le poulet frit à la fin.

Bien que le processus ait été inhabituel pour le groupe, le résultat final a été un autre succès mondial, même si, comme Roger l’a admis à l’époque, le sentiment derrière ses idées de paroles originales s’était perdu en cours de route…

Roger Taylor : « Les mots originaux, en fait, parlaient de Martin Luther King, et maintenant je n’ai aucune idée de ce dont il s’agit. Quelqu’un a dit que c’était à propos de Bob Geldof, mais je ne pense pas que ce soit le cas.

[Interviewer] « Donc, vous ne savez pas de quoi il s’agit ? »

Roger Taylor : « Non, plus maintenant. Eh bien, ils ont changé tous mes mots.

[Interviewer] « Qui a? »

Roger Taylor : « Eh bien, ce pourri, Freddie. »

En passe de devenir un favori des fans, « One Vision » servira également de numéro d’ouverture mémorable pour la tournée « Magic » du groupe en 1986.

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.