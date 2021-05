One World Together at Home Concert Diffusions en direct Reddit

18 avril 2020 08:02 & nbspUTC

| Mise à jour:

18 avril 2020 à 08:02 & nbspUTC

Par & nbspHarold Seiz

Le concert sera diffusé en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux le samedi 18 avril à 20 h HE. Le spectacle One World: Together At the Home verra plus de 100 artistes, dont les Rolling Stones et Billie Eilish, se produire en direct de chez eux.

Il est coordonné par le groupe de plaidoyer mondial International Citizen au service de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de son propre fonds de réponse de solidarité COVID-19. Le financement aide à financer les efforts d’aide dans le monde entier en fournissant aux employés de la santé des équipements médicaux et des équipements de protection individuelle et en encourageant différentes mesures pour résister à la propagation de ce nouveau coronavirus.

Le samedi 18 avril à 17 h HP / 20 h HE, l’intégralité du festival sera diffusée gratuitement à la télévision et sur les réseaux sociaux.

One Globe: Together At House n’est que l’un des nombreux concerts en streaming qui ont vu le jour à la suite de cette pandémie de coronavirus. Avec des lieux de vie fermés pour toujours, les acteurs et les stars se lient aux fans via Internet. La toute première étape: empêcher la propagation de ce virus. Cela signifie assurer votre sécurité et celle des autres en restant autant que possible à l’écart des gens. Prenez l’assurance: en tant que citoyen du monde, je reste à la maison!

Un monde ensemble à la maison Concert en direct en streaming Reddit

Découvrez le subreddit Streams pour les liens gratuits du concert One World Together at Home. Sélectionnez toujours les liens officiels vers le salon. Au fil des ans, Reddit, une plate-forme de forum de micro-blogging, est devenue un foyer pour les amateurs de sport. Que ce soit le concert One World Together at Home 2020 ou tout autre événement sportif d’intérêt; il y a de fortes chances que vous trouviez des moyens de le regarder en direct là-bas. r / Concert est le forum le plus actif pour One World Together at Home Concert en direct sur reddit 2020. Nos visiteurs peuvent s’y rendre et découvrir des options en ligne intéressantes pour profiter de l’événement sportif.

En outre, dans Reddit, vous pouvez également rechercher des amis qui s’intéressent à Concert. En vous faisant des amis, vous pouvez leur demander des liens de streaming utiles. Cela vous fera sans aucun doute gagner beaucoup de temps lorsque vous pourrez trouver les liens et regarder One World Together at Home en ligne.

Fubo TV

La prochaine sur la liste est la fuboTV, qui est la chaîne sportive la plus admirée. Il a un bundle principal «fubo» avec de nombreuses chaînes qui y figurent. Il est possible d’ajouter plus de packs de canaux et de réseaux premium. Même si la meilleure version est déjà incluse dans la page d’abonnement sous le pack Ultra, vérifiez-la également. Le package se compose de NBC, NBC Sports, CNBC et Telemundo, vous n’avez donc pas à chercher ailleurs. Nous vous suggérons donc de vous abonner à fubo et d’inclure tous les packs de chaînes dont vous avez besoin, ainsi que le fubo Extra.

fuboTV offre à ses utilisateurs un espace de stockage DVR cloud de 30 heures, s’ils en veulent plus, ils peuvent augmenter jusqu’à 500 heures d’espace de stockage moyennant un paiement supplémentaire de 9,99 $ par mois. Cela vous donne la possibilité d’enregistrer de nombreux jeux. La plate-forme a également la possibilité de diffuser sur deux écrans à la fois pour un seul compte, les utilisateurs peuvent également ajouter un troisième écran moyennant des frais légèrement supplémentaires. Lisez notre revue fuboTV, puis prenez la décision.

YouTube TV

Au fil des années, YouTube TV a augmenté ses plans dans une certaine mesure. Mais, avec la quantité de qualité de streaming qu’ils offrent, les plans semblent être une chose plus petite.

En 2019, le forfait de base YouTube TV commence à partir de 49,99 $ par mois, ce qui vous permet de profiter et de regarder des émissions de sport et de télévision illimitées. Qu’il s’agisse de regarder les matchs de football fantastiques ou de baseball, YouTube TV est un bien meilleur choix.

En outre, avec chacun de leurs packages, la société propose certaines sortes de fonctionnalités. La quantité de fonctionnalités présentes sur les services YouTube TV amplifie certainement toute l’expérience de streaming.

De plus, avec YouTube TV, vous n’avez pas vraiment à vous soucier de la prise en charge de l’appareil, même pendant une seconde. Ils offrent une prise en charge fantastique des appareils, tandis que vous pouvez choisir entre les appareils les plus récents et les plus anciens.

De plus, comme YouTube TV a augmenté ses prix, ils offrent gratuitement la fonctionnalité DVR révolutionnaire. Avec cela, vous n’avez pas besoin de payer pour cette fonctionnalité et vous pouvez stocker des émissions illimitées quand vous le souhaitez.

Mais, comme d’autres services de streaming qui offrent des périodes d’essai gratuites, l’entreprise le fait, mais pas tous les jours. Pour leurs périodes d’essai gratuites, vous devrez attendre et naviguer sur leur site Web. Dès que l’offre d’essai arrive, profitez de la même chose, testez leurs services et, finalement, regardez One World Together at Home Live Stream, de la meilleure façon.

Hulu TV

Étant un service de streaming pas si populaire, Hulu TV est constamment sur la courbe d’apprentissage. Au prix de 35 $ par mois, l’entreprise offre beaucoup plus que prévu. Leur plan comprend des tonnes de chaînes de différentes catégories.

Qu’il s’agisse de chaînes de sports en direct ou que vous ayez hâte de regarder des émissions de divertissement, Hulu TV est la destination unique.

De plus, avec Hulu TV, vous pouvez vous attendre à une qualité vidéo décente qui nécessitera certainement une connexion Internet plus rapide.

De plus, leur prise en charge de l’appareil est impeccable et tout ce dont vous avez besoin est un bon dernier appareil pour diffuser des vidéos via Hulu TV.

Enfin, si vous êtes impatient de tester leurs services, la société propose certaines sortes d’options de streaming. Avec cela, vous pouvez tester efficacement leurs services et si les choses se passent bien, vous pouvez acheter leurs plans premium.