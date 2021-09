O’Neal et Barkley battent Ben Simmons sans pitié

Shaquille O’neal se caractérisent par ne pas laisser une marionnette avec une tête dans la NBA et à cette occasion, ils se sont étendus sur le cas de Ben Simmons sur le podcast Le Grand Commando. “Tu n’es pas si bon, tu n’es pas génial, et si tu veux faire un saut quantique, tu dois travailler sur ton jeu. Arrête de mettre des photos sur Instagram de tes copines, de tes voitures et de tes soirées. Cela n’a pas d’importance pour le travail. les gens des villes pour lesquelles vous jouez. Ce gars est terrifié d’aller sur la ligne des lancers francs, terrifié de manquer “, a déclaré l’expívot. “Je suis très déçu de lui, vous lui donnez 200 millions de dollars et il lui demande seulement d’améliorer son jeu, mais sa réponse est qu’il veut partir. C’est scandaleux”, a déclaré Barkley.