OneFitPlus signe Kiara Advani et Sidharth Malhotra comme ambassadeurs de la marque

OneFitPlus a signé Kiara Advani et Sidharth Malhotra comme ambassadeurs de la marque, ce qui en fait le premier engagement de célébrité de l’entreprise. Les ambassadeurs de la marque feront la promotion des programmes de fitness personnels OneFitPlus et de toute la gamme d’appareils d’exercice sur les plateformes numériques. “Le nouveau partenariat s’ajoute à la vision de la marque d’éliminer l’effort de l’exercice et d’aider les gens à atteindre leurs objectifs de mise en forme de manière amusante, facile et accessible”, a déclaré la société dans un communiqué.

« Chez OneFitPlus, nous sommes attachés à notre message de « Rendre le fitness amusant ». L’exercice doit être apprécié pour qu’il devienne durable. Sidharth et Kiara ont fait preuve d’une persévérance, d’une discipline et d’un courage remarquables dans leurs parcours de remise en forme, tout comme leurs trajectoires professionnelles. Ils mettent le temps nécessaire pour être à leur apogée, physiquement et mentalement. Nous partageons les mêmes valeurs et voyons un partenariat long et épanouissant prendre forme avec Kiara et Sid – aider et former l’Inde à se mettre en forme », a déclaré Mohit Mathur, fondateur et PDG de OneFitPlus.

« Pour moi, la forme physique ne consiste pas seulement à être belle à l’extérieur, c’est aussi ce que je ressens de l’intérieur. La pandémie nous a tous retenus à la maison pendant plus d’un an. Compte tenu de nos horaires chargés, avoir le choix de vous entraîner quand vous le souhaitez et de le convertir en un jeu pour le rendre plus attrayant m’a suffi pour m’associer à OneFitPlus », a déclaré Advani.

«La forme physique pour moi est impérative et je suis religieusement une routine. Transpirer pour moi est un must tous les jours et je pense que OneFitPlus a trouvé un excellent moyen de rendre le fitness amusant pour tout le monde », a déclaré Malhotra sur l’association.

OneFitPlus a été lancé en 2017 et propose des services dans tout le spectre du fitness et du bien-être – des équipements de fitness à domicile intelligents, des cours en direct, des applications de jeux de fitness prenant en charge les besoins d’entraînement directs aux experts en nutrition. Selon l’entreprise, l’application OneFitPlus compte plus de 1,5 lakh d’utilisateurs et 85 000 téléchargements sur ses applications de santé.

