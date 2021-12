O’Neil, Hodges, Minoso, Kaat, Oliva, Fowler obtiennent le Baseball HOF

Buck O’Neil, un champion des joueurs de baseball noirs au cours d’une carrière monumentale de huit décennies sur et en dehors du terrain, a rejoint Gil Hodges, Minnie Minoso et trois autres pour être élu au Temple de la renommée du baseball dimanche.

Les anciens coéquipiers des Twins du Minnesota, Tony Oliva et Jim Kaat, ont également été choisis avec Bud Fowler par deux comités de vétérans.

Oliva et Kaat sont les seuls nouveaux membres vivants. Dick Allen, décédé en décembre dernier, est tombé à une voix des élections.

Les comités Early Days et Golden Days, composés de 16 membres, se sont réunis séparément à Orlando, en Floride. L’annonce des élections devait initialement coïncider avec les réunions hivernales des grandes ligues, qui ont été annulées en raison du lock-out de la MLB.

Les six nouveaux arrivants seront enchâssés à Cooperstown, New York, le 24 juillet 2022, avec tous les nouveaux membres élus par la Baseball Writers’ Association of America. Les candidats pour la première fois, David Ortiz et Alex Rodriguez, rejoignent Barry Bonds, Roger Clemens et Curt Schilling sur le bulletin de vote, avec les résultats du vote le 25 janvier.