Oneplus 10 Pro 5G est désormais officiel : il lance une nouvelle génération de Snapdragon renouvelée avec les appareils photo Hasselblad | La technologie

OnePlus 10 Pro 5G sera le produit phare de OnePlus en 2022 et il arrive avec de nouvelles fonctionnalités importantes par rapport à la génération précédente, telles qu’un nouveau processeur, de nouveaux paramètres d’appareil photo et une charge rapide impressionnante.

Comme s’il s’agissait d’une pièce de Shakespeare, le OnePlus 10 Pro 5G est enfin officialisé dans une performance en trois actes qui comprend des fuites, une confirmation partielle de la configuration de sa caméra et maintenant, enfin, la confirmation officielle du smartphone en Chine.

Les nouvelles fonctionnalités du modèle améliorations majeures de la photographie fruit de la deuxième phase en collaboration avec le fabricant de Appareils photo Hasselblad qui déjà dans la première version était en charge de l’étalonnage et du réglage fin de la colorimétrie des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Le nouveau modèle représente un nette amélioration par rapport à la génération précédente et rien n’est laissé dans le pipeline : meilleur processeur, meilleure technologie de charge et renouvellement de son système d’exploitation.

Écran OnePlus 10 Pro 5G 6.7″ LTPO AMOLED | Résolution QHD + (3 216 X 1 440 pixels) | Rafraîchissement 120 Hz | Format 20: 9 | 525 dpi Processeur Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 GPU RAM et stockage 12 Go LPDDR5 | 256 Go Caméras UFS 3.1 Principales Sony IMX789 48 Mpx avec OIS et ouverture f/1.8 | Grand angle JN1 de 50 Mpx Angle visuel 150º | Téléobjectif 3,3x de 8 Mpx avec ouverture f/2,4 Caméra frontaleSony IMX615 32 Mpx Batterie 5 000 mAh | charge rapide 80W SuperVOOC | 50W AirVOOC sans fil Système d’exploitation OxygenOS 12 (Android 12) Connectivité5G | WiFi 6 (802.11 ax) | Bluetooth 5.2 | USB-C 3.1 | NFC | GPS Dimensions et poids163 x 73,9 x 8,55 mm | 200 grammesPrixNon disponible

Marquer les différences dans le domaine photographique

L’une des principales nouveautés qui avait déjà été signalée depuis les premières fuites était l’évolution de la section photographique de la main de Hasselblad.

Dans cette nouvelle itération, le fabricant suédois d’appareils photo parie sur une amélioration générale de la science de la couleur et obtenir des fichiers RAW avec plus d’informations pour travailler avec un plus grand volume d’informations lumineuses.

Sur un matériel qui n’attire pas trop l’attention, basé sur un Appareil photo principal 48MP, une 50MP grand angle avec un champ visuel de 150º et un Téléobjectif 3,3x avec une résolution de 8MP, une technologie de capture Fichiers RAW + 12 bits Il collecte plus d’informations et offre une plus grande plage dynamique.

Sur cette base, Hasselblad applique sa technologie couleur Un milliard de couleurs OnePlus obtenir 25% de couverture de couleur en plus que les autres mobiles basés sur des fichiers RAW conventionnels.

La caméra frontale, quant à elle, est mise à jour avec un Résolution 32MP situé dans un trou de l’écran.

Snapdragon 8 Gen 1 et une charge rapide qui ne laisse aucun doute

Des améliorations dans le traitement des photos sont possibles grâce à nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1 qui est mis sur le marché dans ce modèle, bien qu’à l’heure actuelle il n’ait été présenté que pour le marché chinois.

le OnePlus 10 Pro 5G est armé jusqu’aux dents avec le dernier processeur Qualcomm, et le fait accompagné de 12 Go de mémoire RAM Alimenté par LPDDR5 et 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

L’écran maintient le niveau de la génération précédente avec un panneau QHD+ AMOLED de 6,7 pouces avec la technologie de laminage LTPO et un taux de rafraîchissement adaptatif plus efficace capable de passer de 1 Hz à 120 Hz en moins de temps que la génération précédente.

La Batterie OnePlus 10 Pro 5G Il évolue également et passe des 4 500 mAh du modèle précédent aux 5 000 mAh que cette version montera, accompagné d’une charge rapide impressionnante 80W SuperVOOC Oui Recharge sans fil 50W AirVOOC.

OnePlus subit une profonde transformation dans la section des logiciels dans le but d’accélérer les mises à jour.

Dans ce contexte, le OnePlus 10 Pro 5G qui a été présenté pour le marché asiatique, il montera ColorOS 12.1 basé sur Android 12, tandis que les versions globales qui sont distribuées vers l’Inde, l’Europe ou les États-Unis arrivera avec OxygenOS 12.

Disponibilité et prix du OnePlus 10 Pro 5G

La présentation du OnePlus 10 Pro 5G se concentre sur le marché chinois, où le nouveau modèle sera en vente à partir du 13 janvier dans des finitions noir volcanique et forêt d’émeraude.

Cependant, la marque Il n’a révélé ni le prix final ni la disponibilité exacte du OnePlus 10 Pro 5G dans le reste du monde., assurant qu’il arrivera dans le courant de 2022.

Ce lancement à grande échelle est sans aucun doute dû à une pénurie de semi-conducteurs et la société garantit donc un approvisionnement suffisant pour répondre à la demande mondiale de fabrication.