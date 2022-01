OnePlus 10 Pro comprendra une triple caméra arrière et un logiciel mis à jour

OnePlus partage quelques détails supplémentaires sur le prochain OnePlus 10 Pro, cette fois en mettant l’accent sur les spécifications de l’appareil photo. Si vous espériez de nombreuses mises à niveau matérielles de ce partenariat de deuxième génération avec Hasselblad, il semble que vous deviez continuer à attendre – à l’exception d’un nouveau ultra-large, ces mises à jour sont principalement basées sur des logiciels.

Pour récapituler certaines spécifications de base de l’appareil photo que nous avons apprises plus tôt cette semaine, le OnePlus 10 proposera une triple caméra arrière – probablement la même configuration principale de 48 mégapixels, ultra-large de 50 mégapixels et téléobjectif de 8 mégapixels que l’année dernière. Il y a une caméra frontale de 32 mégapixels, ce qui représente une augmentation de résolution importante par rapport à la caméra selfie de 16 mégapixels des 9 et 9 Pro.

Une mise à jour notable est l’ajout d’un mode de prise de vue appelé RAW Plus qui, comme le format ProRAW d’Apple, combine les avantages de la photographie informatique et de la capture d’images RAW. Les OnePlus 9 et 9 Pro offraient un mode RAW traditionnel, il s’agit donc d’une belle amélioration pour ceux qui souhaitent bricoler avec des fichiers RAW riches en données tout en conservant le traitement d’image avancé pour lequel les appareils photo des smartphones sont si bons.

Les trois caméras arrière peuvent être utilisées dans le mode Hasselblad Pro mis à jour pour contrôler les paramètres d’exposition et enregistrer des fichiers RAW 12 bits. Nous avons vraiment aimé le mode Pro intuitif sur les OnePlus 9 et 9 Pro, nous sommes donc impatients de découvrir la dernière version. Il existe également un nouveau mode d’enregistrement vidéo manuel, appelé Mode Film. Il offre un contrôle sur l’ISO et la vitesse d’obturation ainsi qu’un accès à un format de prise de vue LOG qui se prête mieux à l’étalonnage des couleurs après capture.

Les caméras 9 et 9 Pro présentaient un réglage des couleurs par Hasselblad, et OnePlus continue de s’appuyer sur cet aspect du partenariat. Dans cette itération, il combine sa propre (également celle d’Oppo) « Billion Color Solution » et la science des couleurs de Hasselblad pour apporter une couleur 10 bits à chacune des trois caméras arrière du téléphone. Cela devrait permettre des dégradés de couleurs plus fluides dans les images, à condition que vous les regardiez sur un écran capable d’afficher toutes ces couleurs.

La vue depuis le nouvel objectif ultra-large de OnePlus est vraiment très large.Photo : OnePlus

Du côté du matériel, il y a un nouveau capteur de caméra ultra-large avec un champ de vision extrême de 150 degrés – quelque part dans l’ordre de 5 mm en termes de 35 mm. Si vous voulez vraiment prendre une photo spectaculaire, cet objectif peut être utilisé en combinaison avec un nouveau mode fisheye. Pour une vue légèrement plus étroite, l’ultrawide propose un mode à 110 degrés, plus proche de l’équivalent 14 mm offert par les 9 et 9 Pro, et utilise la correction de distorsion AI.

Il y a un autre changement matériel à noter : il semble que OnePlus ait abandonné l’appareil photo monochrome. Il s’agissait d’une puce basse résolution incluse dans les modèles précédents pour faciliter la prise de vue d’images en noir et blanc. C’était la revendication, de toute façon. Nous avons eu du mal à trouver qu’il fasse une différence dans les images monochromes et mon collègue Jon Porter a déploré son existence pendant des années, le décrivant tour à tour comme « déroutant » et « inutile ». Les rendus du 10 Pro que nous avons vus jusqu’à présent montrent trois appareils photo utiles avec un flash et rien qui ressemble à un petit capteur monochrome en vue. Si c’est le cas : adieu, appareil photo monochrome, on savait à peine ce que vous faisiez.

En dehors des mises à jour de l’appareil photo, ce que nous avons appris sur le OnePlus 10 Pro jusqu’à présent n’est pas du tout surprenant. Il sera livré avec un chipset Snapdragon 8 Gen 1, un écran 120 Hz et une charge sans fil 50 W, conformément aux précédents produits phares de OnePlus et en cochant toutes les cases « phare Android 2022 ». Il doit être lancé le 11 janvier en Chine et sera disponible dans d’autres régions plus tard cette année.