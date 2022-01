OnePlus 10 Pro en dehors de la Chine pourrait être différent

TL;DR

Un représentant OnePlus a fait la lumière sur la variante globale du OnePlus 10 Pro. La version qui atterrit en dehors de la Chine pourrait avoir quelques différences de spécifications. Nous ne savons toujours pas quand le téléphone sera réellement lancé en dehors de la Chine.

qu’en est-il du reste du monde? En ce qui concerne le OnePlus 10 Pro, le reste du monde pourrait voir quelque chose d’un peu différent.

Selon un représentant de l’entreprise parlant avec SlashGear, le 10 Pro peut avoir « de légers changements dans certaines spécifications en fonction de la disponibilité régionale ». Le représentant a déclaré que ces changements potentiels seraient annoncés parallèlement aux lancements mondiaux, qui auront lieu à un moment donné cette année.

OnePlus 10 Pro : Un peu différent ?

Bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce que le OnePlus 10 Pro soit très différent lorsqu’il atterrira dans différents pays. Le nouveau module de caméra, les coloris Volcanic Black et Emerald Forest et divers éléments de conception seront probablement transférés à la plupart des autres marchés. À l’intérieur, cependant, les choses pourraient être légèrement différentes.

D’une part, OnePlus ne nous dit pas clairement si le téléphone a ou non un indice IP. Le OnePlus 9 Pro et le OnePlus 8 Pro avaient tous deux un indice IP68, mais le 10 Pro est un mystère. Il est possible que le téléphone ne soit pas certifié IP en Chine, mais le serait dans d’autres régions. Les configurations RAM/stockage peuvent également être différentes.

Ce n’est rien que nous n’ayons jamais vu de OnePlus auparavant. La société publie souvent des configurations de RAM/stockage uniques en Inde, par exemple. Ici aux États-Unis, la variante T-Mobile du OnePlus 8T avait un indice IP, mais pas la variante déverrouillée.

Quoi qu’il en soit, nous devrions en savoir plus sur ce que pourraient être ces changements potentiels bientôt. Pour l’instant, ne présumez pas que le OnePlus 10 Pro en Chine est le même que celui que vous allez éventuellement obtenir.

