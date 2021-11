OnePlus 10 Pro et quatre autres téléphones peuvent avoir des vitesses de charge incroyablement rapides

Ce n’est un secret pour personne qu’un certain nombre de fabricants de téléphones chinois s’efforcent d’augmenter les vitesses de charge de leurs offres respectives de smartphones. OPPO et Realme font partie des entreprises qui misent beaucoup sur la charge ultra-rapide, et maintenant un nouveau conseil pointe vers une charge filaire de 125 W pour une poignée de leurs futurs appareils.

Le pronostiqueur fiable Mukul Sharma a tweeté que les OnePlus 10 Pro, Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4, Oppo N phone et Reno 8 Pro auront tous une vitesse de charge de 125 W (via Android Authority). Il est important de noter qu’il s’agit d’une charge filaire ; on ne sait pas à quelle vitesse leur charge sans fil sera.

Realme GT 2 Pro, série Find X4, OnePlus 10 Pro, téléphone de la série OPPO N, Reno 8 Pro pour une charge rapide de 125 W. pic.twitter.com/AnwtIz4Bog – Mukul Sharma (@stufflistings) 12 novembre 2021

La nouvelle n’est pas tout à fait une énorme surprise. D’une part, OPPO a annoncé l’année dernière sa charge flash filaire de 125 W ainsi qu’une charge sans fil de 65 W pour smartphones. La société a affirmé que la technologie peut charger une batterie de 4 000 mAh à 100 % en seulement 20 minutes.

OnePlus a également récemment fusionné avec OPPO, il n’est donc pas surprenant que les prochains appareils des deux sociétés partagent certaines spécifications. L’annonce fait suite à des rendus récemment divulgués qui montrent prétendument le prochain OnePlus 10 Pro dans toute sa splendeur. La même fuite corrobore la vitesse de charge supposée du téléphone.

En plus de ces entreprises, Xiaomi a augmenté les vitesses de charge de ses smartphones malgré les dégradations potentielles du cycle de vie de la batterie. Il a dévoilé une technologie de charge de 200 W plus tôt cette année qui peut charger un téléphone en seulement huit minutes.

La nouvelle rumeur semble indiquer un accent croissant sur les capacités de charge chez de nombreux OEM, malgré le fait que certains des meilleurs téléphones Android, tels que la série Samsung Galaxy S21, n’ont pas encore adopté la technologie. Les rumeurs d’appareils devraient sortir l’année prochaine, nous verrons donc si la fuite est correcte d’ici là.

