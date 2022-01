OnePlus 10 Pro fait ses débuts en Chine avec un ensemble de caméras de style Galaxy S21

Que souhaitez-vous savoir

OnePlus a officiellement présenté le OnePlus 10 Pro en Chine. La bosse de l’appareil photo du premier téléphone phare de cette année est inspirée de la série Samsung Galaxy S21. De plus, OnePlus a collaboré avec Hasselblad pour développer l’optique du téléphone.

OnePlus a officiellement dévoilé le design OnePlus 10 Pro en Chine lundi soir, bien que l’élément de surprise ait été perdu grâce aux nombreuses fuites et rumeurs qui ont surgi avant le dévoilement d’aujourd’hui. Curieusement, l’annonce d’aujourd’hui ne mentionnait pas le vanille OnePlus 10.

Le OnePlus 10 Pro est apparu pour la première fois en novembre de l’année dernière, grâce aux fuites de rendus de Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks). L’annonce d’aujourd’hui confirme cette fuite en révélant le design arrière du téléphone phare.

L’appareil est évidemment un énorme changement par rapport au OnePlus 9 Pro en regardant le panneau arrière. Il présente une bosse de caméra enveloppante qui semble être inspirée de la série Samsung Galaxy S21, avec son bord gauche se fondant dans le cadre latéral droit du téléphone. L’appareil photo porte également la marque Hasselblad, qui promet une meilleure expérience pour les amateurs de photographie mobile.

Source : OnePlus

L’îlot de caméra a trois capteurs à côté d’un quatrième emplacement avec « P2D 50T » écrit dessus. Pour le moment, on ne sait pas ce que ce capteur peut faire.

OnePlus a également appuyé sur le bouton d’alimentation sur le côté droit et un curseur d’alerte se trouve à côté de la bosse de la caméra. Le téléphone a également un fond arrondi et un dessus plat.

Cependant, le fabricant chinois de téléphones a gardé les spécifications et les fonctionnalités du téléphone secrètes pour le moment. Néanmoins, grâce à une récente vague de fuites et à la confirmation de OnePlus, nous savons peut-être déjà tout à ce sujet. En décembre de l’année dernière, le PDG et cofondateur de OnePlus, Pete Lau, a confirmé que la série OnePlus 10 serait alimentée par le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, ce qui en fait un digne challenger des meilleurs téléphones Android qui sortiront cette année. Le même processeur alimente les Xiaomi 12 et 12 Pro récemment sortis.

Une batterie plus grande prenant en charge une charge filaire incroyablement rapide de 125 W pourrait également être dans les cartes. Le dévoilement mondial pourrait avoir lieu plus tard ce mois-ci, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour voir ses spécifications et fonctionnalités complètes.

Diffusion MAX-imum

Ce sont les meilleures émissions sur HBO Max en ce moment

HBO Max offre aux abonnés un accès à la fois aux classiques HBO et aux nouveaux originaux Max, ce qui signifie qu’il y a des tonnes de contenu à choisir. Dans cet esprit, voici une sélection des meilleures émissions sur HBO Max en ce moment.

Résoudre tous vos problèmes

Cinq choses que Samsung doit faire mieux en 2022

Samsung a connu une année solide pour le matériel avec les séries Galaxy S21, A52 et Galaxy Z pliables, renforçant ainsi sa position de premier fabricant de téléphones. Cependant, alors que nous nous dirigeons vers 2022, voici les choses que nous pensons que Samsung doit changer.