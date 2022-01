OnePlus 10 Pro lancé avec la puce Snapdragon 8 Gen 1, ColorOS 12.1, et une charge rapide de 80 W

Le téléphone est doté d’un nouveau design, d’un matériel plus rapide, d’un appareil photo ultra grand angle plus puissant et d’une charge rapide à la fois filaire et sans fil.

OnePlus a lancé le OnePlus 10 Pro, son téléphone phare de nouvelle génération, en Chine le mardi 11 janvier 2022. Le téléphone est doté d’un nouveau design, d’un matériel plus rapide, d’un appareil photo ultra grand angle plus puissant et d’une charge rapide à la fois filaire et sans fil. C’est également le premier téléphone OnePlus à embrasser pleinement la fusion de la marque avec Oppo en matière de branding, que ce soit au niveau matériel (SuperVOOC/AirVOOC) ou logiciel (ColorOS). Il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité mondiale, mais OnePlus devrait lancer le OnePlus 10 Pro à l’international, y compris en Inde, le plus tôt possible.

La conception du OnePlus 10 Pro fait partie des rumeurs depuis novembre de l’année dernière. Avant le lancement, le fondateur de OnePlus (également directeur produit chez Oppo) Pete Lau avait partagé des images du téléphone en question, corroborant la plupart des fuites. Cela signifie également que nous savions déjà à quoi ressemblerait le OnePlus 10 Pro avant le lancement.

Le téléphone dispose d’un ensemble de caméras fortement inspiré de la série Samsung Galaxy S21. Samsung l’appelle « coupe de contour » dans laquelle les caméras arrière sont essentiellement intégrées au cadre afin de donner au téléphone un aspect plus homogène. C’est également une solution de contournement utile pour rendre son appareil photo un peu plus supportable.

Ironiquement, Samsung semble déjà avoir abandonné sa conception de découpe de contour, car la prochaine série Samsung Galaxy S22 devrait être livrée avec une matrice de caméras plus conventionnelle avec des capteurs empilés individuellement plutôt que de faire partie d’une plate-forme surélevée. Tout cela malgré le fait que le design du Galaxy S21 Ultra ait été très populaire parmi les fans et les critiques. Vous pouvez dire que OnePlus commence là où Samsung est parti l’année dernière.

Le OnePlus 10 Pro, comme confirmé précédemment, sera disponible en deux coloris – Volcanic Black et Emerald Forest.

La face avant reste largement inchangée par rapport au OnePlus 9 Pro. Tout comme son prédécesseur, le OnePlus 10 Pro dispose d’un écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. OnePlus dit qu’il utilise un panneau LTPO de deuxième génération dans le téléphone qui devrait entraîner une commutation plus rapide – entre 1 Hz et 120 Hz – en fonction du contenu disponible. L’écran dispose également d’un étalonnage double couleur pour une précision apparemment meilleure.

Sous le capot, le OnePlus 10 Pro est doté de la puce Snapdragon 8 Gen 1 haut de gamme de Qualcomm. Ceci est associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Le modèle vendu en Chine exécutera le logiciel ColorOS 12.1 basé sur Android 12, bien que OnePlus devrait lancer le téléphone avec OxygenOS sur d’autres marchés.

Les caméras principale (48MP, Sony IMX789) et tertiaire (téléobjectif 8MP) du OnePlus 10 Pro sont transférées du OnePlus 9 Pro. La caméra ultra grand-angle secondaire reçoit un rafraîchissement avec un capteur 50MP qui se trouve derrière un objectif de champ de vision plus large de 150 degrés. Les utilisateurs pourront filmer à 150 degrés maximum (avec Fisheye) ou jusqu’à 110 degrés (avec correction de distorsion).

OnePlus conserve son partenariat avec Hasselblad comme avant. Il existe également de nouvelles fonctionnalités de caméra, telles que la possibilité de filmer en couleur 10 bits sur l’ensemble du système à triple caméra et jusqu’à 12 bits en mode Hasselblad Pro. Le OnePlus 10 Pro prend également en charge Raw Plus, c’est-à-dire que vous pourrez enregistrer en RAW et en JPEG traité en même temps.

À l’avant, le OnePlus 10 Pro dispose d’un appareil photo 32MP.

L’ensemble est complété par une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire « SuperVOOC » de 80 W et une charge sans fil « AirVOOC » de 50 W. Notez que OnePlus utilise la marque Oppo pour son système de charge rapide (c’était auparavant Warp Charge).

OnePlus a lancé le OnePlus 10 Pro en Chine à un prix de départ de 4 699 CNY (environ Rs 54 500) pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera également disponible en configurations 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go pour respectivement 4 999 CNY (environ 58 000 Rs) et 5 299 CNY (environ 61 450 Rs). Le téléphone sera mis en vente à partir du 13 janvier. La disponibilité mondiale et les prix n’ont pas encore été annoncés.

