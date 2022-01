OnePlus 10 Pro s’annonce déjà comme l’un des meilleurs téléphones de 2022

Hier encore, OnePlus a révélé que le OnePlus 10 Pro ferait ses débuts en Chine plus tard ce mois-ci, tout en partageant quelques rendus officiels de l’apparence de l’appareil. Maintenant, l’entreprise est de retour, enchaînant l’inévitable, car nous savons maintenant ce qui fournira l’énergie.

Comme prévu, le OnePlus 10 Pro sera alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1, ce qui en fait instantanément un concurrent pour l’un des meilleurs téléphones Android, et utilisera la RAM LPDDR5 avec le stockage UFS 3.1. Malheureusement, nous ne savons pas combien de RAM et de stockage seront disponibles, mais il est prudent de supposer que nous verrons une configuration de base avec respectivement 8 Go et 128 Go.

L’écran lui-même utilise la technologie LTPO de deuxième génération, qui permet d’activer le taux de rafraîchissement de 120 Hz avec l’écran Fluid AMOLED de OnePlus. Sur le devant de la caméra, nous avons une caméra selfie 32MP, cachée dans la découpe perforée sur le devant. Passant à l’arrière et au nouveau module de caméra, il y a un triple réseau de caméras avec un objectif grand angle de 48MP. Cet appareil photo principal sera accompagné d’un capteur 50MP et d’un objectif tertiaire 8MP, utilisant probablement le même objectif 50MP des OnePlus 9 et 9 Pro, ainsi qu’un téléobjectif 8MP.

L’une des plus grandes questions à se poser lors des débuts officiels du OnePlus 10 Pro était les capacités de charge. Des rumeurs ont suggéré que OnePlus introduirait une nouvelle norme de charge folle de 120 W, mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, le 10 Pro utilisera une charge filaire SuperVOOC de 80 W, ainsi qu’une charge sans fil AirVOOC de 50 W. Il semble que la marque Warp Charge touche à sa fin, car l’Oppo-fication du dernier OnePlus 10 Pro est terminée. Mais du côté positif, le OnePlus 10 Pro prendra en charge la charge sans fil inversée, ce qui en fait un outil parfait pour garder vos nouveaux OnePlus Buds Z2 ou Buds Pro chargés.

Une autre inclusion sans surprise est que le OnePlus 10 Pro sortira avec Android 12, grâce à OxygenOS 12. Ce qui est un peu surprenant, c’est que OnePlus conservera OxygenOS avec cette version, bien que le logiciel soit essentiellement une version modifiée de ColorOS.

Désormais, les seules informations que OnePlus doit partager sont les prix et la date à laquelle l’appareil sera réellement disponible dans des régions en dehors de la Chine. De plus, nous attendons toujours de voir ce qu’il adviendra du OnePlus 10. Cette information arrive probablement au coin de la rue, alors restez à l’écoute.

La patience est une vertue

Chaque retard de jeu vidéo PS5 en 2022 – et leurs prochaines dates de sortie

De nombreux matchs de grande envergure ont été retardés au cours des deux dernières années en raison de COVID-19. Malheureusement, l’industrie des jeux a vu cette tendance se poursuivre jusqu’en 2021. Nous avons donc compilé une liste de chaque jeu retardé ou repoussé jusqu’en 2022 et au-delà. Voici à quoi vous pouvez vous attendre !