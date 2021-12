OnePlus 10 Pro sera lancé en janvier, confirme le PDG Pete Lau

Le nouveau OnePlus 10 Pro devrait arriver sur les marchés mondiaux, y compris l’Inde, au cours du premier trimestre 2022 après son lancement initial en Chine.

OnePlus lancera le OnePlus 10 Pro en janvier, a confirmé aujourd’hui le PDG Pete Lau. Le téléphone phare succédera au OnePlus 9 Pro. Il a été dit que le nouveau produit phare serait alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 1.

Lau a confirmé le lancement en janvier sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter, mais n’a pas révélé la date exacte.

Selon les rumeurs, OnePlus 10 Pro sera lancé aux côtés du OnePlus 10. Les deux téléphones OnePlus de la série 10 présenteront de légères différences pour une gamme distincte de clients – une approche que la société a également suivie lors du lancement de son dernier produit phare.

Des rapports suggèrent que le fournisseur chinois de smartphones prévoyait un événement de lancement physique au CES 2022 à Las Vegas le 5 janvier où le OnePlus 10 et le OnePlus 10 Pro seraient dévoilés. Les deux téléphones devraient exécuter le SoC Snapdragon 8 Gen 1, dévoilé plus tôt cette semaine par Qualcomm, basé à San Diego.

OnePlus 10 Pro pourrait comporter un grand module de caméra arrière de forme carrée, selon certains rendus initiaux. Il peut également conserver les fonctions de zoom utilisées dans le OnePlus 9 Pro. Le smartphone devrait également être équipé d’un appareil photo principal de 48 mégapixels.

Les autres spécifications attendues du prochain produit phare du OnePlus 10 Pro incluent un écran QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage UFS 3.1 et une puissante batterie de 5 000 mAh.

Le smartphone peut également avoir une construction certifiée IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. De plus, le téléphone est très probablement doté de la technologie de charge rapide propriétaire de OnePlus, un avertissement d’un côté. Le téléphone est également certain d’exécuter OxygenOS 12 basé sur Android 12.

